Landtagswahl in Niedersachsen: FDP will gegen Wahlergebnis vorgehen

Von: Johannes Nuß

Teilen

Der frühere FDP-Landtagsabgeordnete Marco Genth unterstellt der AfD, ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober nicht nach geltendem Recht aufgestellt zu haben. (Archivbild) © Ole Spata/dpa

Die FDP ist überzeugt, dass die AfD-Kandidatenliste zur Landtagswahl Niedersachsen ungültig ist und will nach der verlorenen Wahl gegen das Ergebnis vorgehen.

Hannover – Nachdem die FDP bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen das dritte Mal seit Anfang der 1990er-Jahre den Einzug in den Landtag in Hannover verpasst hat, wollen die Liberalen dieses Mal gegen das Wahlergebnis in Niedersachsen vorgehen. Darüber berichtet am Samstagmorgen, 26. November, die Nachrichtenagentur dpa, der ein entsprechendes Schreiben zweier ehemaliger Landtagsabgeordneter der Liberalen vorliegen soll.

FDP will Wahlergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen anfechten: AfD-Kandidatenliste rechtens?

Als Grund für die Anfechtung des Wahlergebnisses vom 9. Oktober wird angegeben, dass die FDP nicht davon ausgeht, „dass die fragliche Aufstellung des Landeswahlvorschlages der AfD tatsächlich in der so definierten freien, demokratischen und geheimen Wahl erfolgt ist“. Sollten an den Vorwürfen der FDP etwas dran sein, könnte eine Wiederholung der Niedersachsen-Wahl 2022 drohen. Bereits im Vorfeld der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen hatten sich Spott und Häme über die AfD wegen eines Wahlwerbegeschenks ergossen.

In dem jetzt aufgetauchtem Schreiben wird Bezug genommen auf die Anfang Oktober erhobenen Vorwürfe des ehemaligen AfD-Mitglieds Christopher Emden, der früher stellvertretender Landesvorsitzender war. Emden warf der Partei mit Blick auf die Landtagswahl am 9. Oktober vor, wenn er für die AfD für den niedersächsischen Landtag hätte kandidieren wollen, hätte er sich Stimmen kaufen müssen. Von einem Parteifunktionär sei er darauf angesprochen worden. Emden hatte zum 31. Juli seinen Austritt aus der AfD erklärt. Die Partei weist unter dem neuen Landesvorsitzenden Frank Rinck die Vorwürfe energisch zurück.

Landtagswahl 2022 in Niedersachsen: AfD soll Listenplätze an Kandidaten verkauft haben – Verfahren eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte dazu Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat nach Angaben eines Sprechers diese Ermittlungen übernommen, das Verfahren sei aber bereits eingestellt worden.

Einer der beiden Unterzeichner des Schreibens zur Wahlanfechtung ist der frühere FDP-Landtagsabgeordnete Marco Genthe. Die FDP zog bei der Landtagswahl nicht ins Parlament ein, sie scheiterte knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Genthe sagte der dpa, es handle sich nicht um ein abgestimmtes Vorgehen des FDP-Landesverbands oder der früheren Landtagsfraktion.

Die AfD wies die Vorwürfe erneut zurück. Der Landesvorsitzende Frank Rinck sagte auf dpa-Anfrage: „Nur mit Kopfschütteln können wir diese Aktion der FDP zur Kenntnis nehmen. Die Wahlniederlage muss sehr schmerzen, wenn die Liberalen jetzt auf solche offensichtlichen Lügenstorys setzen.“

AfD bestreitet die Existenz schwarzer Kassen im Vorfeld der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen

Es gebe weder schwarze Kassen, noch wurden Listenplätze verkauft. Die Listenkandidaten der AfD seien Anfang Juli bei einer Aufstellungsversammlung gewählt worden. Schiedsgerichte der Partei und ordentliche Gerichte hätten festgestellt, dass diese Wahlen „zu 100 Prozent“ ordnungsgemäß verlaufen seien, betonte Rinck.

Bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen hatte die SPD mit 33,4 Prozent der Stimmen die Wahl gewonnen und stellt aktuell mit Stephan Weil den Ministerpräsidenten in Niedersachsen. Die FDP hatte mit 4,7 Prozent den Wiedereinzug ins Parlament knapp verpasst. Die AfD zog mit 11 Prozent in den Landtag ein. (mit Material der dpa)