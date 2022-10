Zwei Tote nach schwerem Unfall auf Bundesstraße

Von: Mark Stoffers

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Zwei Tote und zwei Verletzte sind die traurige Bilanz eines Unfalls im Landkreis Göttingen. Ein 33-Jähriger verlor auf der B27 die Kontrolle über sein Auto.

Ebergötzen – Bei einem tödlichen Unfall im Landkreis Göttingen sind am Sonntag, 2. Oktober 2022, zwei Menschen um Leben gekommen. Zwei weitere Unfallteilnehmer trugen bei dem Zusammenprall zweier Pkw auf der B27 bei Ebergötzen in Niedersachsen schwere Verletzungen davon.

Landkreis Göttingen: Zwei Tote nach schwerem Unfall auf Bundesstraße bei Ebergötzen

Nach Angaben einer Polizeisprecherin verlor ein 33-jähriger Fahrer zunächst die Kontrolle über seinen Wagen, um anschließend auf der B27 bei Ebergötzen im Landkreis Göttingen in den Gegenverkehr zu geraten. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen, in dem drei Menschen saßen. Der entgegenkommenden Wagen fuhr daraufhin in eine Böschung.

Ein 14-jähriges Mädchen und die 43-jährige Beifahrerin verstarben noch am Unfallort. Der 41-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, während der 33-jährige Unfallverursacher nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen erlitten habe. Die zwei Insassinnen des einen Autos im Alter von 14 und 43 Jahren starben noch am Unfallort, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Tödlicher Unfall im Landkreis Göttingen: Massenkarambolage auf A1 mit elf Fahrzeugen

Abseits des tödlichen Unfalls im Landkreis Göttingen kam es bereits am Samstag, 1. Oktober 2022, zu einem Massenunfall auf der A1 bei Elsdorf. Ursache für die Massenkarambolage, bei der mindestens elf Fahrzeuge beteiligt waren und über 20 Menschen verletzt wurden, war wohl einsetzender Starkregen auf der Autobahn zwischen Bremen und Hamburg.