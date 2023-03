Mysteriöser Blitz legt in Delmenhorst Stromversorgung kurzzeitig lahm

Von: Marcel Prigge

Zu einem Stromausfall ist es am Montagmorgen in Delmenhorst und Umgebung gekommen. Ein mysteriöser Blitz soll laut Social Media die Ursache dafür sein.

Delmenhorst – Ein heller Blitz soll am frühen Montagmorgen in Delmenhorst und Umgebung für einen Stromausfall gesorgt haben. Selbst die EWE ist betroffen und muss größere Reparaturen in Auftrag geben. Im Internet kursieren derweil wilde Gerüchte. Kreiszeitung.de bringt Licht ins Dunkel.

Stromausfall in Delmenhorst: Heller Blitz soll am Montagmorgen Stromversorgung lahmgelegt haben

„Wer hat den Blitz auch heute Morgen gesehen?“ Diese einfache Frage löste am Montag eine lange Diskussion auf Facebook auf. Ein Stromausfall hat zwischen 5:30 und 6 Uhr für massive Störungen in und um Delmenhorst gesorgt. Viele Facebook-Nutzer beklagten ausgefallene Straßenlaternen, Ampeln und kein Licht in der eigenen Wohnung. Auch soll es vermehrt zu Internetproblemen gekommen sein. Während die einen von einem gewöhnlichen Störfall ausgehen, spekulieren andere sogar über einen elektromagnetischen Impuls. Was war passiert?

Internetausfall in Delmenhorst und Umgebung: Reparaturarbeiten dank Stromausfall selbst bei der EWE

In Delmenhorst, aber auch in Ganderkesee und in Stuhr sei der Strom ausgefallen, heißt es in den Sozialen Medien. Warum? „Es gab ein Problem im Übertragungsnetz der Avacon“, erzählt EWE-Pressesprecher Mathias Radowski auf Nachfrage von kreiszeitung.de. Dieser sei auch auf das Netz von EWE übergeschlagen. Internettechnik, die in Boxen an den Straßen in und um Delmenhorst stehen, sind demnach beschädigt worden. „Eine hohe zweistellige Zahl an Komponenten, an internetrelevanter Technik muss nun ausgetauscht werden“, so Radowski.

Hat ein Blitz für einen Stromausfall in Delmenhorst und Umgebung gesorgt? Nach Angaben der Avacon ist eher ein Umspannwerk für das Wegfallen des Stroms am Montagmorgen (13. März 2023) verantwortlich. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Um Delmenhorst herum, im Netz der Avacon, sei aber kein Störfall eingegangen, sagt Pressesprecherin Milena Neermann. Der Fehler müsse weiter weg und woanders liege. Und ganz Unrecht hat Neermann damit nicht. Wie der Delmenhorster Kurier berichtet, sei bei der Netzleitstelle in Salzgitter eine Fehlermeldung eingegangen – aufgrund einer gelösten Verbindung zwischen zwei Bauteilen im Umspannwerk Delmenhorst-Nord.

Mysteriöser Blitz legt Strom in Delmenhorst und Umgebung lahm: Umspannwerk könnte der Grund sein

Bereits im Vorfeld seien der Avacon Schwankungen im Delmenhorster Stromnetz berichtet worden, die mutmaßlich auch auf das Verbindungsstück im Umspannwerk zurückzuführen sei. Wenn es keine gleichbleibende Spannung gebe, könnte es zu einem automatischen Aus- und Anschalten des Hochspannungsnetzes kommen. Das könnte der Grund für den kurzen Stromausfall sein.

Wie es dennoch zu den längerfristigen Stromausfällen im Straßenverkehr und zu dem mysteriösen Blitz kam, ließ sich bislang nicht klären.