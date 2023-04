Küstenschutz und Wolf: Wie soll das funktionieren? Jäger stellen Positionspapier vor

Von: Fabian Raddatz

Jägerschaften an der Küste stellen Positionspapier zum Wolf vor. © -

Deichschafe sind für den Küstenschutz in Niedersachsen wichtig. Ein Positionspapier soll zeigen, wie das Zusammenleben mit dem Wolf funktionieren kann.

Aurich – Für den Küstenschutz in Niedersachsen sind die tausenden Deichschafe die fleißigsten Helfer. Sie halten nicht nur die Grasnarbe der Küstenschutzbauwerke kurz, sondern treten mit ihren Hufen auch den Boden fest. Mit Sorge sehen Deichschäfer und Jägerschaften allerdings, dass zuletzt auch in Gebieten an der Nordseeküste Wölfe wiederholt Schafe rissen. Wie kann der Küstenschutz und ein Zusammenleben mit Wölfen daher künftig aussehen?

Vertreterinnen und Vertreter der zehn Küstenjägerschaften zwischen Emden und Stade sowie von den Landesjägerschaften von Niedersachsen und Bremen wollen dazu am Donnerstag (11:00 Uhr) im ostfriesischen Aurich ein Positionspapier mit Forderungen an die Politik zum Thema Wolf vorstellen und unterzeichnen.