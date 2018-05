Kühe gehen im Emsland auf Schwimm-Ausflug

Haselünne - Zwei Kühe sind am Sonntag bei Haselünne (Landkreis Emsland) aus ihrer Weide ausgebrochen und haben in einem Fluss nasse Abkühlung gesucht.

Rettungskräfte versuchten zuerst von einem Boot aus, die Tiere zu retten, so ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. Allerdings konnten die beiden an einer Böschung von ganz alleine aus dem Fluss klettern und setzten ihren Ausflug fort. Dabei überquerten sie mehrere Straßen.

Weil die Tiere sich sehr aggressiv verhielten, hatten die Helfer Probleme sie einzufangen. Erst nach knapp drei Stunden konnten die Kühe dann auf eine leerstehende Weide getrieben und in Sicherheit gebracht werden.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de

