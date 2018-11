Krise bei türkischem Moscheeverband Ditib setzt Land unter Druck

Hannover - Der Rücktritt des niedersächsischen Vorstands des Moscheeverbands Ditib, der wegen seiner Türkeinähe in der Kritik steht, setzt die Landesregierung in Hannover unter Zugzwang.

Nachdem der Vorstand seinen Rücktritt mit massiven und inakzeptablen Einflussversuchen aus der Türkei begründete, forderten CDU und FDP am Montag eine Überprüfung der weiteren Zusammenarbeit mit dem muslimischen Landesverband. Auch die Grünen sorgen sich um den künftigen Kurs des größten muslimischen Verbandes.

Ditib ist mit dem muslimischen Landesverband Schura langjähriger Partner des Landes Niedersachsen in Fragen des islamischen Religionsunterrichts, der Prävention islamistischer Radikalisierung sowie der Gefängnisseelsorge. Mit beiden Verbänden hatte das Land lange Zeit einen Staatsvertrag angestrebt, der nach dem Putschversuch in der Türkei und wachsender Kritik an einer vermuteten Einflussnahme der türkischen Regierung auf Ditib vor knapp zwei Jahren auf Eis gelegt wurde.

„Wir werden nicht akzeptieren, dass ein Verband, der die Inhalte des islamischen Religionsunterrichts in Niedersachsen maßgeblich mitgestaltet, von der türkischen Regierung kontrolliert und gesteuert wird“, sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer. „Alle Kooperationen der niedersächsischen Landesregierung mit Ditib gehören deshalb auf den Prüfstand.“

FDP für Gründung eines neuen Verbands

Ähnlich äußerte sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner. „Die Landesregierung muss jetzt intensiv prüfen, ob und inwieweit Ditib Niedersachsen noch als Partner für beispielsweise den islamischen Religionsunterricht oder auch die Gefängnisseelsorge geeignet ist.“ Der FDP-Chef sagte, er würde es begrüßen, wenn die muslimischen Gemeinden einen unabhängigen Verband gründeten und die Landesregierung solche Bestrebungen unterstütze. „Ich erwarte, dass die Landesregierung jetzt schnell Stellung bezieht und ein Konzept für den weiteren Umgang mit Ditib, aber auch mit einem eventuell sich neu gründenden unabhängigen Verband vorlegt.“

Wie der Grünen-Abgeordnete Belit Onay erklärte, werde nun entscheidend sein, ob Ditib Niedersachsen nun vom bisherigen unabhängigen Kurs abweiche und sich künftig politisch an Ankara ausrichte. „Das wäre fatal.“ Zur Klärung des künftigen Umgangs des Landes Niedersachsen mit dem türkischen Moscheeverband kündigten FDP und Grüne jeweils eine Anfrage im Landtag an.

Weil: Zusammenarbeit „wird zu überprüfen sein“

Wegen einer zunehmenden Einflussnahme aus der Türkei hatte am Sonntag der langjährige Ditib-Vorsitzende in Niedersachsen, Yilmaz Kilic, und mit ihm der gesamte Vorstand das Amt niedergelegt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bedauerte den Rücktritt und sagte der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“: „Die weitere Zusammenarbeit wird nun zu überprüfen sein.“

Zu einem ersten größeren Schaden führt die türkische Einflussnahme auf Ditib nun ausgerechnet in einem Bundesland, das mit den Muslimen schon frühzeitig Pflöcke für ein besseres Miteinander eingeschlagen hatte. Schon vor mehr als einem Jahrzehnt hatten die Beratungen über einen Staatsvertrag in Niedersachsen begonnen. Ähnlich wie in den Nachkriegsjahren mit der evangelischen und der katholischen Kirche und später mit der jüdischen Gemeinschaft - so die Idee - sollte mit den Muslimen ein Vertrag geschlossen werden, der ihre Beziehung zum Land regelt.

In den Beziehungen zwischen Muslimen und dem Land Niedersachsen war es lange Zeit um Wünsche der muslimischen Gemeinschaft gegangen, etwa nach der Schaffung muslimischen Religionsunterrichts, Seelsorgeangeboten in Gefängnissen und Bestattungsmöglichkeiten.

Zuletzt aber waren die Anliegen des Landes mindestens ebenso gewichtig: Bei der Frage der Integration von Zuwanderern waren die Verbände ebenso Ansprechpartner wie im Kampf gegen eine islamistische Radikalisierung junger Menschen, bei der Ditib in einer landesweiten Präventionsstelle mitwirkt. Problematisch für das Land ist nun, dass kein weiterer, über politische Zweifel erhabener, muslimischer Verband parat steht, um die Rolle der Ditib im Dialog zu übernehmen.

