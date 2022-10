Krankenwagen gerät in Gegenverkehr – Patient stirbt wenige Stunden später

Von: Bjarne Kommnick

In der Gemeinde Bilshausen ist ein Krankenwagen verunglückt. Wenige Stunden später ist ein Patient, der darin transportiert wurde, verstorben.

Bilshausen – Auf dem Weg in die Klinik ist ein Krankenwagen in der Gemeinde Bilshausen im Landkreis Göttingen verunglückt. Dabei sei ein 79-jähriger transportierter Patient in dem Fahrzeug nur wenige Stunden in der Nacht zu Freitag nach dem Unfall gestorben, wie die Polizei am Freitagmittag erklärt hatte.

Patient stirbt nach Unfall mit Krankenwagen – Zusammenhang noch unklar

Was jedoch laut den Behörden bisher noch nicht geklärt wäre, sei, ob der Patient aufgrund des Unfalls gestorben ist oder ohnehin verstorben wäre. Aufgrund dieser Gegebenheit habe sich nun auch die Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen eingeschaltet. Der Krankenwagen sei bei seiner Verlegungsfahrt aus noch ungeklärter Ursache in die Gegenfahrbahn geraten.

Auf einer Verlegungsfahrt ist ein Krankenwagen in der Gemeinde Bilshausen verunglückt. © imago

Dabei sei der Krankenwagen mit einem Auto zusammengeprallt. Ein 51-jähriger Autofahrer und die 20-jährige Fahrerin des Rettungswagens wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Auch ein 30-jähriger Rettungssanitäter, der den Patienten im hinteren Teil des Fahrzeuges betreut hatte, habe sich leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Zustand des 79-Jährigen habe sich nach dem Unfall in der Klinik immer weiter verschlechtert.