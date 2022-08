Krankenhäuser in Niedersachsen senden Hilferuf an Politik

Von: Johannes Nuß

Weil die Kosten an allen Ecken und Enden explodieren, drohen Krankenhäuser in finanzielle Schieflage zu geraten. In Niedersachsen wird Hilfe gefordert.

Hannover – Es wird alles teurer. Seit Monaten ist die Inflation auf einem anhaltend hohem Niveau. Hinzu kommen Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Energiekrise. Getroffen wird durch die Bank weg die Gesellschaft, aber auch Betriebe sind davon betroffen. Jetzt schlägt die Krankenhausgesellschaft in Niedersachsen gegenüber der Politik Alarm: Die Kassen sind leer!

„Situation ist so angespannt wie nie“: Krankenhäuser in Niedersachsen fordern Unterstützung aus der Politik

Angesichts massiver Preissteigerungen haben die niedersächsischen Kliniken kurzfristig finanzielle Unterstützung vom Staat gefordert. „Die Situation ist so angespannt wie nie zuvor“, sagte der Vorsitzende der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG), Hans-Heinrich Aldag, am Donnerstag in Hannover. Auch im Nachbarbundesland Bremen sind die Kliniken belastungsmäßig am Anschlag.

Im Gegensatz zu anderen Branchen könnten Mehrkosten für Energie, medizinische Produkte, Medikamente oder Lebensmittel nicht in Form von Preiserhöhungen weitergegeben werden. Die Kliniken werden durch sogenannte Fallpauschalen vergütet, die ausgehandelt wurden, als Ukraine-Krieg und Energiekrise noch nicht absehbar waren. In Oldenburg wird weiterhin über die Zusammenlegung zweier Kliniken diskutiert. Vergangenen Monat schlug bereits in Rotenburg das Diako Alarm.

Krankenhäuser fordern finanzielle Unterstützung: gravierende personelle und wirtschaftliche Belastungen

Darüber hinaus hätten die Krankenhäuser nach wie vor mit gravierenden personellen und wirtschaftlichen Belastungen infolge der Corona-Pandemie zu kämpfen, sagte Aldag. Finanzielle Einbußen würden im Moment aber nicht mehr abgefedert. Der Corona-Rettungsschirm mit Ausgleichszahlungen vom Bund lief Ende Juni aus.

Zum einen gibt es zahlreiche Patienten mit Neuansteckungen, die behandelt werden. Auf der anderen Seite müssten oft auch Beschäftigte aufgrund eigener Corona-Erkrankungen oder Quarantäneregeln zu Hause bleiben – oder sie seien derzeit im Sommerurlaub, hieß es Ende Juli schon vom Verbandsdirektor der Krankenhausgesellschaft Niedersachsen, Helge Engelke. In Diepholz kam es bereits im April zur Verschiebung von nicht lebensnotwendigen Operationen.

Krankenhäuser in Niedersachsen in finanzieller Schieflage: Nachbesserung bei Krankenhausgesetz gefordert

Die Krankenhausgesellschaft hatte kürzlich angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Kliniken auch Nachbesserungen am Entwurf des neuen Krankenhausgesetzes gefordert. Mit der Reform will die Landesregierung der ärztlichen Versorgung mit rund 170 Krankenhäusern eine überarbeitete Struktur geben.

Engelke kritisierte im Juni jedoch: „Nicht nachvollziehbar für uns ist, dass mit der geplanten Novellierung umfangreiche bürokratische Überregulierungen und Reglementierungen auf den Weg gebracht werden sollen. Diese kosten Zeit und Geld und stiften keinen erkennbaren zusätzlichen Nutzen.“ (Mit Material der dpa)