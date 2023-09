Neu entdeckter Komet „Nishimura“ über dem Norden: So ist er auch für Laien sichtbar

Von: Marvin Köhnken

Der Komet C/2023 P1 wurde erst kürzlich entdeckt. Anfang September ist er auch in Norddeutschland für Laien sichtbar – wenn sie einige Tipps beachten.

Syke – Dem japanischen Amateur-Astronomen Hideo Nishimura ist es gelungen, einen neuen Kometen zu entdecken. Zu sehen ist der interstellare Flugkörper Komet C/2023 P1, der nach seinem Entdecker benannt wurde, am 11. und 12. August 2023 auf dessen Himmelfotos. Einige Tage ist der Komet nun auch in Niedersachsen und Bremen für Laien zu sehen. Ganz einfach ist es allerdings nicht, den Himmelskörper zu entdecken, heißt es bei spektrum.de.

„Nishimura zu beobachten ist auf der nördlichen Hemisphäre eine Herausforderung“, sagt auch Roland Szlagowski, Leiter der Astrogruppe „Hoher Berg“ Syke gegenüber kreiszeitung.de. Ihm zufolge ist Nishimura auf dem Weg zur Sonne und lasse sich nur in den frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang im Osten beobachten – knapp über dem Horizont also und mit einem grünen Schweif versehen.

Komet C/2023 P1 Nishimura Anfang September am besten in Niedersachsen sichtbar

Rund um den 5. September erreichte der Komet seine höchste Sichtbarkeit. Einige Tage, wohl bis zum 10. September, in Niedersachsen zu sehen. Anschließend gelingt dies nur noch in südlicheren Teilen der Erde. „Ich kann für die Aufsuche ein Fernglas empfehlen, wobei die derzeitige Helligkeit schon etwas Erfahrung bei der Suche nach schwächeren Objekten hilfreich ist“, berichtet Szlagowski. In der Nacht zum Dienstag, 5. September, betrug Helligkeit rund 6,5 magnitudo.

Für gewöhnlich sei erst nach der Passage der Sonne mit der prognostizierten Helligkeit des Kometen Nishimura zu rechnen, da dann die vereisten Stoffe und Gase des Kometen von der Strahlung der Sonne angeregt sind. „Nach der Sonnenpassage lässt sich dieser Komet jedoch nur sehr schwer knapp über dem Westhorizont in der Abenddämmerung beobachten und wird recht bald in die Südhalbkugel abtauchen“, sagt der Astro-Experte aus Bremen mit Bedauern. Einzige Option, um den Himmelskörper unbeschwert zu beobachten: eine Reise in den Süden.

Komet C/2023 P1 Nishimura könnte sich in Kürze in der Nähe der Sonne auflösen

Über das weitere Schicksal des Kometen C/2023 P1 Nishimura herrscht derweil noch keine Klarheit. Möglich ist es laut der Vereinigung der Sternfreunde, dass er sich auflöst, sobald er um den 17. September zu nah an die Sonne gelangt. Deren Website empfiehlt der Astronom aus Norddeutschland auch für alle, die sich mit Fernglas oder Profikamera auf die Suche nach dem Kometen begeben wollen. Unter anderem gibt es dort Hinweise, zwischen welchen Sternenbildern Himmelsgucker nach dem Himmelskörper suchen müssen.

Die Astrogruppe wiederum ist wenig später wieder in Syke aktiv. Dort veranstaltet das Team vom 21. bis 24. August auf dem Hohen Berg eines ihrer Teleskoptreffen – auch und vor allem für interessierte Laien. „Hobbyastronomen mit Instrumenten freuen sich, Objekte in ihren Geräten zeigen zu können und beantworten auch gerne Fragen zu allen Aspekten“, lädt Roland Szlagowski ein. Ganz ohne den Kometen Nishimura müsse aber auch dieser Abend nicht ablaufen. „Mit viel Glück lässt er sich vielleicht im Westen kurz nach Sonnenuntergang sehen.“

Für Szlagowski steht fest: „Die Entdeckung von Kometen ist tatsächlich ein Traum eines Hobbyastronomen, den sich Herr Nishimura erfüllt hat.“ Nötig sei dabei eine gehörige Portion Glück, da der Himmel von einer Vielzahl wissenschaftlich genutzter Teleskope „gescannt“ werde. Die neueste Entdeckung zeigt aber, dass es immer wieder und noch immer möglich ist.