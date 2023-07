Erste Erfolge: Wassermelonen aus Niedersachsen – sie sollen süßer sein

Von: Dagmar Schlenz

Die Sommer in Deutschland werden immer heißer – darauf müssen sich auch die Landwirte in Niedersachsen einstellen. Einige von ihnen bauen jetzt sogar Wassermelonen an.

Vordorf/Niedersachsen – Die Melonen-Ernte steht vor der Tür. Und das nicht in Afrika oder Südeuropa, sondern auf einem kleinen Hof im niedersächsischen Vordorf. Landwirt Paul Schofer erwartet in diesem Jahr einen Ertrag von rund zwölf Tonnen – und das ist erst der Anfang. Aus diesen Gründen könnte die Wassermelone in Niedersachsen bald zum regionalen Produkt werden.

Wassermelonen aus Niedersachsen: Erste Früchte Ende Juli reif

„Nur noch wenige Tage, bis der Verkauf unserer Wassermelonen losgeht“, verkünden die Betreiber vom Eickenhofer Spargelreich in Niedersachsen auf ihrem Facebook-Account. Ein Video zeigt die Landwirte Paul Schofer und Christian Hansen bei der Kontrolle der ersten Früchte. Ihre Wassermelonen wachsen in einem langen Folientunnel, der die Früchte unter anderem vor Hagel und Starkregen schützt. Und das ist auch gut so, denn gerade in den letzten Tagen wurde Niedersachsen von schweren Unwettern heimgesucht, ein großes Zeltlager in Weyhe musste geräumt werden.

Die Wassermelonen in Vordorf haben die Wetter-Kapriolen aber gut überstanden, die ersten Früchte können Ende Juli geerntet werden. Wichtig für eine erfolgreiche Melonen-Ernte sei, so Wolfgang Ehrecke von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen gegenüber dem NDR, dass die Pflanzen in der Wachstumsphase genügend Sonne abbekommen. Seit einigen Jahren baut auch Benjamin Rickert auf seinem „Hof Brummelkamp“ bei Lüneburg erfolgreich Wassermelonen an. Der Landwirt verkauft die Früchte in den Läden der Region.

Paul Schofer (l) und Christian Hansen vom Eickenhofer Spargelreich in Niedersachsen können bald die ersten Wassermelonen ernten. © Julian Stratenschulte/dpa

Der Klimawandel macht es möglich: Anbau von Wassermelonen in Niedersachsen

Wassermelonen brauchen es dauerhaft sonnig und warm – Bedingungen, die in der Vergangenheit in Niedersachsen nicht unbedingt gegeben waren. Doch durch die Folgen des Klimawandels könnte die exotische Frucht bald auch in Norddeutschland heimisch werden. Die Sommer werden immer heißer, in Südeuropa bedrohen Hitze und Dürre den Sommerurlaub, und auch im Norden haben die Menschen mit Rekordtemperaturen zu kämpfen.

Während viele hiesige Kulturpflanzen nicht gut an andauernde Hitze angepasst sind, mag es die ursprünglich aus Afrika stammende Wassermelone heiß. Sie wächst besonders gut bei Temperaturen zwischen 18 und 35 Grad. Allerdings ist der Wasserbedarf der exotischen Pflanzen in der Wachstumsphase hoch. Dass Wasser auch bei uns ein knappes Gut werden kann, mussten während anhaltender Hitzeperioden Bürger in Niedersachsen feststellen, die zeitweise zum Wassersparen gezwungen wurden. Doch generell gebe es eine „auskömmliche Wasserversorgung“, so ein Experte der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.