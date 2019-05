Zwei Jungen (4) und (7) sterben im Gartenteich - Polizei ermittelt

Tragödie in Niedersachsen

+ © Rudolf Karliczek/dpa Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei jüngere Kinder in einem Gartenteich in Heere bei Hildesheim leblos von Zeugen aufgefunden. © Rudolf Karliczek/dpa

Tragischer Unfall in Heere bei Salzgitter. Am Dienstagabend werden zwei Jungen im Alter von vier und sieben Jahren vermisst - kurz darauf entdecken Zeugen die Kinder leblos in einem Gartenteich.