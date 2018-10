Kein Schutz im Schutzgebiet - Baltrum will raus aus Nationalpark

Politiker auf der Insel Baltrum heizen den Streit um die Vogeljagd im Nationalpark an.

Wilhelmshaven/Baltrum - Von Hans-Christian Wöste. Ein alter Streit an der Küste wird wieder angeheizt. Beim Thema Jagd hört der Spaß ganz schnell auf - auf beiden Seiten.

Ein ungewöhnlicher Vorstoß von der ostfriesischen Insel Baltrum hat den alten Streit um Naturschutz im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer angeheizt. Baltrum sollte besser aus dem Nationalpark austreten, heißt es in einem Antrag des CDU-Ortsverbandes. Die vielen Nutzungen durch Tourismus und einheimische Bevölkerung passten nicht zum Schutzziel eines Nationalparks, lautet die Begründung.

„Skurriler geht's nicht“, kritisiert dagegen Bürgermeister Uwe Garrels (parteilos) von der Nachbarinsel Langeoog den Vorschlag. Die anderen Inseln würden den Baltrumer Weg nicht mittragen. „So entwickeln wir das nicht, das ist eine Rolle rückwärts“, sagte Garrels der Deutschen Presse-Agentur, „eine hohe Naturschutzqualität ist für uns wichtig“.

Die von Baltrum gewünschte Umwandlung in einen Naturpark hätte jedoch weit weniger Schutzwirkung als ein Nationalpark. Die Nationalparkverwaltung in Wilhelmshaven hat rechtliche Bedenken und verweist auf die Zuständigkeit des niedersächsischen Landtages in Hannover. „Der Nationalpark ist durch ein Landesgesetz geschützt“, sagte Leiter Peter Südbeck.

Suche nach gemeinschaftlicher Lösung

Um Details der Schutzbestimmungen gebe es zwar immer wieder Konflikte wie etwa beim Streit um die Ausweisung von Kitesurfer-Gebieten. „Wir verfolgen aber das Ziel, gemeinschaftlich nach Lösungen zu suchen“, sagte Südbeck.

Als Hintergrund des CDU-Antrages sieht Naturschützer Manfred Knake vom Wattenrat die aktuelle Debatte über die Jagdpachtverträge im Nationalpark auf vier ostfriesischen Inseln. Seit Wochen schwelt dazu ein ungelöster Streit zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium in Hannover.

„Die Inseljäger befürchten nun weitere Einschränkungen ihres Hobbys, in einem Naturpark wäre die Jagd weniger restriktiv geregelt“, sagt Knake. Baltrums CDU-Ratsherr Jann Bengen, der auch die Inseljäger vertritt, verteidigt dagegen den Baltrumer Vorstoß. „Wir Friesen gelten als eine geschützte nationale Minderheit, deren Lebensweise besonders geschützt ist. Dazu gehört auch, dass ich Beeren sammeln, reiten und Pferde auf der Weide lassen oder jagen darf“, erklärt Bengen.

Festland dürfe nicht über Insulaner bestimmen

„Es kann nicht sein, dass jemand vom Festland mir sagt: ‚Du darfst dies nicht mehr, oder deine Kinder dürfen nicht in den Dünen spielen‘“. Bengen wehrt sich auch gegen Vorwürfe des BUND, wonach jetzt zur Zugvogelzeit schießwütige Freizeitjäger ihrem Jagdfieber nachgehen wollten.

„Als Jäger habe ich einen staatlichen Auftrag zum Küstenschutz, wenn ich etwa Kaninchen schieße, die den Deich schädigen“, sagt Bengen. Statt die Jagd weiter einzuschränken, könne doch die Nationalparkverwaltung die Werbe- und Marketingveranstaltung der „Zugvogeltage“ in den April verlegen: „Da gibt es die wenigsten Interessenkonflikte.“

Diese Forderung findet Susanne Gerstner vom BUND besonders dreist: „Das ist kein Entgegenkommen, sondern grotesk. Der Deutsche Jagdverband sieht den Jäger als Mittler zwischen Mensch und Natur als Förderer von Artenschutz. Die Vogeljagd im Wattenmeer passt dazu nicht und muss eingestellt werden.“

dpa

Quelle: kreiszeitung.de