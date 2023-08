Kein Essen: Mann wirft Frau aus dem Fenster

Vor dem Oldenburger Landgericht war der 40-Jährige schon im Februar verurteilt worden. Nun ist seine Revision gescheitert. © dpa

Ein 40-jähriger Mann kommt nachts betrunken nach Hause und verlangt, dass seine Frau ihm Essen macht. Diese Situation ist dermaßen eskaliert, dass der Mann wegen versuchten Totschlags angeklagt wurde. Nun gibt es ein rechtskräftiges Urteil.

Bad Zwischenahn – Weil sie ihm nachts kein Essen gekocht hatte, als er betrunken nach Hause kam, hat ein 40-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn seine Ehefrau aus dem Fenster geworfen. Dafür muss der Angeklagte für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes von Februar ist jetzt rechtskräftig geworden.

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten gegen das Urteil als unbegründet verworfen. Das bestätigte Richterin Isabelle Möllers, Pressesprecherin des Oldenburger Landgerichts.

Jahrelang misshandelte der Mann seine Frau

Der 40-Jährige hatte seine Frau den Feststellungen zufolge aus dem Schlafzimmerfenster im Obergeschoss geworfen. Fallhöhe: vier Meter. Vor dem Wurf hatte der Angeklagte ihr eine Buddha-Figur ins Auge geschlagen. Nach dem Wurf war der Angeklagte nach draußen geeilt, hatte noch versucht, seiner Frau das Genick zu brechen, um sie anschließend an den Haaren zurück in die Wohnung zu zerren. Die Tat war der Höhepunkt jahrelanger Misshandlungen und Demütigungen.

Die Frau war bei dem Sturz schwer verletzt worden. Deswegen und wegen der Fallhöhe hatte die Staatsanwaltschaft den Mann wegen versuchten Totschlags angeklagt. Doch die Kammer hatte einen Vernichtungswillen bei dem Angeklagten nicht feststellen können. Vielmehr sei es ihm um Machtausübung gegangen. Die Tat sei roh, sehr gefährlich und im höchsten Maße frauenfeindlich gewesen, so Richter Sebastian Bührmann in der damaligen Urteilsbegründung. Daher blieb es am Ende bei einer gefährlichen Körperverletzung.

Erinnerungslücken glaubte das Gericht dem Angeklagten nicht

Der Angeklagte gab zu Protokoll, sich nicht mehr an die Tat erinnern zu können. Er sei ein Christ, habe seine Frau geliebt, trage ihr Gesicht als Tattoo sogar auf dem Bauch. Vor der Tat habe er zehn Liter Bier und eine halbe Flasche Magenbitter getrunken, hatte der Angeklagte außerdem erklärt. Das Gericht glaubte ihm kein Wort. Eine Feststellung, die der Bundesgerichtshof nun teilte.

wz