Alle Erzieherinnen eines Kindergartens in Dinklage drohen mit Kündigung

Von: Fabian Pieper

Teilen

Bald könnte es in einer Kita in Dinklage ähnlich leer aussehen wie auf diesem Foto. Die Erzieherinnen drohen allesamt mit Kündigung. © Philipp von Ditfurth/dpa

Dicke Luft im katholischen Kindergarten St. Martin in Dinklage im Landkreis Vechta: Alle Erzieherinnen der Einrichtung wollen aufgrund der Arbeitsbedingungen kündigen.

Dinklage – Kinderbetreuung ist heutzutage ein heikles Thema: Viele Kitas bieten nicht ausreichend Platz und in vielen Städten und Kommunen fehlen Fachkräfte, die sich um die Kinder kümmern – rund 4.000 sind es alleine in Niedersachsen. In Dinklage könnte sich die Situation zeitnah dramatisch verschärfen: Dort drohen alle 20 Erzieherinnen eines Kindergartens mit der Kündigung! Der Grund: das marode Kindergarten-Gebäude.

Brandschutz und Raumnot: Extrem viele bauliche Mängel im Kindergarten-Gebäude

Einem Bericht des NDR zufolge haben die Erzieherinnen in einem Brief an die Stadt eine lange Mängelliste aufgeführt: Insgesamt 24 Punkte seien darin aufgeführt, die sich alle um den baulichen Zustands des Gebäudes drehen. So falle regelmäßig der Strom aus, in der Toilette seien Waschmische und Haushaltsgeräte untergebracht, ein Personalzimmer existiere nicht und der Brandschutz sei mangelhaft. Auf die Zustände sei bereits vor Jahren hingewiesen worden, doch passiert ist offenbar nichts.

Am Donnerstagabend, 8. Dezember 2023, tagte der Bauausschuss der Stadt Dinklage – unter den Augen einiger der betroffenen Erzieherinnen. Denen dürfte nicht gefallen haben, was die Sitzung zutage förderte: Demnach habe eine Inspektion von Fachleuten des Landesjugendamtes ergeben, dass keine Gefahr für Leib und Leben bestehe, berichtet der NDR weiter. Zunächst sollen nur grobe Mängel beseitigt werden. Allerdings wolle der Rat der Stadt noch einmal beraten, ob eine Grundsanierung oder ein doch Neubau möglich sinnvoll seien.

Zoff um Arbeitsbedingungen im Kindergarten: Streit in Dinklage schwelt schon seit Längerem

Der Kindergarten gehört der katholischen Kirche, die gleichzeitig Betreiberin ist, doch für die Unterhaltung sorgt die Stadt. Die Kirche habe zunächst renovieren wollen, sich dann aber doch noch für einen Neubau entschieden, für den die Stadt jedoch keinen Platz gefunden habe. Der Bauausschuss möchte für diesen Fall eine Fläche im örtlichen Bürgerpark zurückhalten.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Ob die Erzieherinnen nun ihre Drohung wahr machen, bleibt abzuwarten. Viele hätten sich bereits vorsorglich an anderen Einrichtungen beworben.