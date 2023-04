Kältekeule kommt: Wind, Gewitter und Regen ziehen über Niedersachsen und Bremen

Von: Lia Stoike

Der April macht, was er will – das ist allseits bekannt. Und getreu diesem Motto kommt nach dem ersten sommerlichen Vorgeschmack jetzt die Kältekeule nach Niedersachsen und Bremen.

Niedersachsen/Bremen – Wer beim Blick aus dem Fenster heutigen Montag, 24. April, dachte, „Es könnte so viel schöner sein“ hat vermutlich das triste Wetter bemerkt, das derzeit über Niedersachsen und Bremen hinwegzieht. Hohe Temperaturen bis 20 Grad sorgten am vergangenen Wochenende für erste Frühlingsgefühle. Jetzt wird es wieder herbstlich: Wind, Gewitter und Regen erwartet die Menschen an der Nordseeküste. Der April macht bekanntlich, was er will.

Ist denn schon Herbst? Kältekeule bringt schlechtes Wetter nach Niedersachsen und Bremen

Ein Tief zieht über die Deutsche Bucht zum Skagerrak, ein Teil der Nordsee zwischen der Nordküste Jütlands, das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Diese Strömung drehe dabei von Süd auf Nordwest. Der warme Luftstrom, der in den vergangenen Tagen in Niedersachsen und Bremen den Frühling ins Land holte, werde jetzt durch „subpolare Meeresluft“ ersetzt. Das bedeutet, es wird am heutigen Montag windig.

Wind, Gewitter und Regen ziehen am heutigen Montag über Niedersachsen und Bremen. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

„Anfangs vor allem im Weser-Ems-Gebiet Windböen um 55 km/h (Beaufort 7) aus südwestlicher Richtung“, so der DWD. Vom Vormittag bis zum Abend ist dieser böig, örtlich sogar mit stürmischen Böen um 65 km/h (Bft 8) aus westlicher Richtung. An der Nordsee im Laufe der Nacht zum Dienstag treten vermehrt stürmische Böen aus Nordwest auf, ansonsten lässt der Wind langsam nach. Zudem ziehen vereinzelt Gewitter mit teilweise stürmischen Böen sowie Graupel über das Land.

Wind, Regen und Sturm: So ist es Wetter-Ausblick auf den Tag in Niedersachsen und Bremen

Zudem ist es heute Vormittag wechselnd bewölkt mit Schauern, vereinzelt Gewitter. Von der Ems her zeigt sich der Himmel zunehmend bedeckt, mit teils kräftigem Regen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 11 Grad, im Wendland um 15 Grad. Es weht ein südlicher, auf westliche Richtungen drehender und in Böen zunehmend starker bis stürmischer Wind. In der Nacht zum Dienstag bleibt es überwiegend stark bewölkt mit Schauern. Tiefstwerte um 5, im Oberharz 2 Grad. Mäßiger Wind um West, an der See starker, auf Nordwest drehender und in Böen weiter stürmischer Wind.



Das heutige Wetter ist allerdings nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in dieser Woche auf die Menschen an der Nordsee wartet: Neben Frost, weiteren Sturmböen steigt die Frostwahrscheinlichkeit, mit Temperaturen in der Nacht um den Gefrierpunkt.