Mord in Bramsche-Peine: Biker gedenken der getöteten 19-Jährigen

Von: Marcel Prigge

Motorradfreunde aus ganz Niedersachsen kommen am heutigen Samstag, 15. April 2023, zusammen, um der getöteten 19-Jährigen aus Bramsche zu gedenken.

Bramsche – Es ist ein Fall, der in ganz Niedersachsen für Aufsehen gesorgt hat: In Bramsche (Landkreis Osnabrück) soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. März 2023, ein 20-Jähriger eine 19-Jährige zuerst vergewaltigt und dann getötet haben. Die junge Frau soll begeisterte Motorradfahrerin gewesen sein. Am heutigen Samstag gedachten Biker der 19-Jährigen und wollen damit ein zeichen setzen.

Mord in Bramsche-Peine: Biker gedenken der getöteten 19-Jährigen

Es war ein Tag, den in Bramsche wohl niemand vergessen wird. Am 5. März ist im Rahmen einer Geburtstagsfeier eine 19-Jährige zuerst vergewaltigt und dann getötet worden. Verdächtigt wird ein 20-Jähriger, über den in den vergangenen Wochen immer mehr Details bekannt wurden. Eine Trauerfeier mit 200 Menschen, die der Getöteten gedachten, fand bereits im März statt. Heute jedoch treffen sich noch einmal Biker an der Bramscher Schützenhalle.

Am heutigen Samstag, 15. April 2023, kommen Motorradfreunde aus der ganzen Region Niedersachsens zusammen, um der getöteten 19-Jährigen in Bramsche zu gedenken. © Nord-West-Media TV

Motorradfreunde aus der gesamten Region wurden dazu aufgerufen, zu dem angrenzenden Sportplatz, auf dem das Gewaltverbrechen stattfand, zu kommen und Blumen abzustellen. Diese wurden so angeordnet, dass die ein „M“ ergeben – den Anfangsbuchstaben des Vornamens der ums Leben gekommenen Frau. Mit der Aktion soll auch ein Zeichen gesetzt werden gegen Gewalt an Frauen.

Biker setzen ein Zeichen – großes M zum Gedanken an Getötete soll mit Blumen dargestellt werden – große Trauer in der Motorradszene

