Digitales Klinik-Leitsystem soll ausgebaut werden

Reimann will „Ivena“ erweitern

Hannover - Niedersachsens neue Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) will die Digitalisierung in der Medizin vorantreiben. „Wir wollen das Ivena-Projekt ausdehnen“, sagte Reimann in einem Interview der „Bild“-Zeitung (Mittwochsausgabe).