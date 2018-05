Kleines Küken versteckt sich in Transporter und fährt quer durch Europa

Friedland - Der Zoll hat vergangenen Freitag ein Entenküken in einem Transporter an der A38 bei Friedland gefunden. Das kleine Tier befand sich auf einer Irrfahrt quer durch Europa.

Der Zoll kontrollierte an der Autobahn einen Transporter aus Polen, der auf dem Weg nach Frankreich war. Plötzlich huschte ein gelber Winzling an der Innenverkleidung des Fahrzeuges entlang, verschwand wieder und quakte leise vor sich hin, schreibt das Hauptzollamt Braunschweig in einer Pressemitteilung.

Die Beamten und der Fahrer des Transporters begannen daraufhin, die Innenverkleidung abzumontieren und fanden dann das kleine Entenküken, das schon einen weiten Weg hinter sich hatte. Die vorherige Ladung des Transporters bestand nämlich aus Entenküken, eines davon hatte sich offensichtlich während der Fahrt in dem Transporter versteckt, fuhr ohne die übrigen Küken zurück in die polnische Heimat und ließ sich auch dort beim erneuten Be- und Entladen nicht blicken.

Erst bei der Zollkontrolle machte der kleine Vogel nach seiner Tour quer durch Europa auf sich aufmerksam. Nun hat das Küken mit Einverständnis des Transporteurs ein neues Zuhause in Friedland gefunden. „Wir freuen uns, dass die Europatournee des Kükens nicht in der Pfanne, sondern beim Friedländer Tierschutzverein endete", kommentiert Pressesprecher Andreas Löhde vom zuständigen Hauptzollamt Braunschweig den ungewöhnlichen Fund.

+ Das Küken hatte sich in einer Aluminiumleiste der Fahrzeugverkleidung eingeklemmt. © Zoll

Quelle: kreiszeitung.de