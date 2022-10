Fahrer an Unfallstelle gestorben: Linienbus droht Hang hinabzustürzen

Von: Fabian Raddatz

Der Linienbus wurde von den Einsatzkräften mittlerweile abgesichert. © Nord-West-Media-TV

Ein Linienbus ist am Dienstagmorgen in Meppen (Landkreis Emsland) von der Fahrbahn abgekommen und droht, einen Hang hinabzustürzen. Der Fahrer ist tot.

Update vom 4. Oktober um 12:12 Uhr: Der Fahrer des Linienbusses ist tot. Das teilte die Polizei am Dienstagmittag mit. Wie es weiter heißt, habe der 67-jährige Fahrer vermutlich einen medizinischen Notfall erlitten und starb an der Unfallstelle. Der Linienbus wurde inzwischen von den Einsatzkräften abgesichert.

Bus in Niedersachsen droht bei Meppen abzustürzen: Fahrer stirbt noch an Unfallstelle

Erstmeldung vom 4. Oktober um 10:28 Uhr: Meppen – Dramatische Szenen am Dienstagmorgen in Meppen (Landkreis Emsland): Dort droht ein Linienbus, einen Hang hinabzustürzen. Passagiere würden sich nicht im Bus befinden, wie ein Polizeisprecher sagte. Über den Gesundheitszustand des Fahrers war zunächst nichts bekannt, er befinde sich noch im Bus.

Die Rettungskräfte seien noch nicht zu ihm gelangt, heißt es. Das Fahrzeug durchbrach aus unbekannter Ursache an der Kreuzung der Bundesstraßen 402 und 70 die Leitplanke und kippte auf die Seite. Die Einsatzkräfte seien dabei, das Fahrzeug abzusichern, damit es nicht den Hang hinabstürze. Für die Bergungsarbeiten sei ein Kran angefordert worden. Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt. Die B402 wurde in beide Richtungen voll gesperrt.

In Niedersachsen: Linienbus droht Hang hinabzustürzen – weitere Meldungen

In Wilhelmshaven in Niedersachsen ist am Montagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer sei in einer Wohnung in einem leerstehenden Teil eines Eck-Gebäudes ausgebrochen und habe dann über den Dachstuhl auf den bewohnten Gebäudeteil übergegriffen, teilte die Feuerwehr mit.

Zudem kam es zu einem kuriosen Polizeieinsatz auf der A29. Dort stoppten die Beamten ein Fahrzeug an der Anschlussstelle Sandkrug, das in Richtung Oldenburg unterwegs war. Am Steuer saß ein 17-Jähriger ohne Führerschein, auf dem Beifahrersitz der betrunkene Vater.