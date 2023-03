Tote und Verletzte: Dieser Bahnübergang bei Bremen ist einer der gefährlichsten in Deutschland

Von: Marcel Prigge

Immer wieder sterben Menschen bei Unglücken an Bahnübergängen. Eine Strecke ist besonders betroffen. Sie liegt in Niedersachsen bei Bremen.

Hannover/Vechta – Vorsicht am Bahnübergang! An jedem Ort, an dem die Bahn eine Straße kreuzt, sollten Verkehrsteilnehmer achtsam bleiben. Normalerweise verhindern Schranken ohnehin das unrechtmäßige Umfahren an Bahnübergängen. Doch das ist nicht überall so. Wie eine Auswertung zeigt, befindet sich die Bahnstrecke mit den meisten Unfällen in Norddeutschland in Niedersachsen. Ein Ort verzeichnet besonders viele Unglücke.

Von Delmenhorst nach Hesepe: Nr. 1560 ist die gefährlichste Regionalbahnstrecke Norddeutschlands

Wie eine Datenauswertung des NDR ergibt, ist die unfallträchtigste Bahnstrecke in Norddeutschland die Regionalbahnstrecke Nr. 1560 in Niedersachsen. Diese befindet sich zwischen den Orten Delmenhorst und Hesepe. Bereits 40 Unfälle hat es dort insgesamt zwischen den Jahren 2010 bis 2022 gegeben. Ein sehr hoher Wert, und Platz 3 im Bundesvergleich.

Mehrere Tote und Verletzte: Einige Unglücke an der Strecke in Vechta in den vergangenen Jahren

Wie gefährlich die Strecke ist, zeigt eine Auswertung, die sich auf Daten nur wenige Jahre zuvor – im Jahr 2007 – bezieht. In der Stadt Vechta, die an der Strecke 1560 liegt, habe es an zwei Übergängen seit 2007 neun Unfälle ereignet, bei denen insgesamt drei Menschen starben, berichtet der NDR weiter. Daraufhin gab es immer wieder Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, die Übergänge sicherer zu machen. An einem gebe es nur eine Schranke für Autos, aber nicht für den daneben laufenden Radweg.

In Vechta ist am 17. April 2022, ein Radfahrer von Nordwestbahn erfasst worden. Am späten Ostersonntag erfasste die Bahn an der Oldenburger Straße einen Radfahrer, der die Bahn übersehen haben musste. Der Bahnübergang für Radfahrer ist nicht beschrankt, aber es wurden zusätzliche Hinweisschilder angebracht. © Nordphoto/Imago

So ist beispielsweise ein Radfahrer am Ostersonntag, 17. April 2022, an eben diesem Bahnübergang an der Oldenburger Straße von einer Nordwestbahn erfasst worden. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Osnabrück geflogen werden. Im September desselben Jahres ein weiteres Unglück: Ein weiterer Radfahrer wird in Vechta von einem Zug erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Zuvor überquerte trotz geschlossener Schranken einen Bahnübergang.

Nordwestbahn erfasst Ehepaar in ihrem Auto: Unfall auf unbeschrankten Bahnübergang in Vechta-Hagen

Zu einem weiteren tragischen Unglück ist es im Jahr 2015 in Vechta gekommen. Ein Ehepaar ist am 21. April 2015 schwer verletzt worden, nachdem sie an einem unbeschrankten Bahnübergang in Vechta / Hagen von einer Nordwestbahn erfasst wurden. Die Nordwestbahn befuhr die Strecke Osnabrück Bremen. Die beiden wurden jeweils mit schweren Kopfverletzungen in die Krankenhäuser nach Oldenburg und Osnabrück geflogen.

2015 ist es in Vechta zu einem Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang gekommen. Ein Ehepaar wurde in ihrem Wagen von einer Nordwestbahn erfasst. Sie mussten mit schweren Kopfverletzungen in Krankenhäuser geflogen werden. © nph/Imago

Aber auch an anderen Bahnübergängen in Niedersachsen ist es gefährlich. So gab es im Bundesland im vergangenen Jahr 20 Unfälle mit zwei Toten und 17 Verletzten. Dies liege vor allem an der Gesamtzahl der Übergänge. Denn Niedersachsen besitzt ein gut ausgebauten Streckennetz und kann mit insgesamt 2039 Bahnübergängen aufwarten. Hinter dem Bundesland Bayern die meisten Streckenübergänge Deutschlands.

Unfälle an Bahnübergängen: Modernere Schrankensysteme könnten Unglücke verhindern

„Jeder Unfall ist einer zu viel und jeder Unfall ist tragisch“, sagte DB-Sprecher Achim Stauß gegenüber des Norddeutschen Rundfunks. Die absolute Zahl sei im Vergleich zu dem, was im Straßenverkehr passiert, jedoch immer noch recht gering. Dennoch stellt sich die Frage: Wie können Unfälle verhindert werden?

Nach Angaben der Deutschen Bahn seien die Unfälle in 97 Prozent der Fälle auf ein Fehlverhalten der Straßenverkehrsteilnehmer zurückzuführen. Bei etwa einem Drittel seien geschlossene Schranken umfahren worden. Dennoch könnte mehr für die Sicherheit der Menschen auf den Straßen getan werden, argumentieren Verkehrswissenschaftler. Modernere und erneuerte Schrankensysteme an Bahnübergängen könnten demnach die Personen zur Einhaltung der Regeln und Vorschriften zwingen. Die technische Modernisierung seien jedoch teuer und die Genehmigungsprozesse ziehen sich meist in die Länge.