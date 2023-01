In der Silvesternacht: 23-Jähriger soll auf seinen Onkel eingestochen haben

Von: Anika Zuschke

Ein 23-Jähriger soll in der Silvesternacht mit einem Messer auf seinen Onkel eingestochen haben. (Symbolbild) © Fotostand/Imago

In der Silvesternacht soll ein Streit zwischen einem 23-jährigen Mann und seinem Onkel eskaliert sein und in einer Messerattacke geendet haben.

Nordhorn – Ein 23-jähriger Mann soll seinem Onkel in der Silvesternacht mit einem Messer schwere Verletzungen zugefügt haben. Angaben der Polizei zufolge stach der Neffe am 31. Dezember 2022 gegen 23:45 Uhr in Nordhorn mehrmals auf seinen Onkel ein. Der 46-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Messerattacke in der Silvesternacht: 23-Jähriger sticht wohl auf seinen Onkel ein

Wie die Polizei berichtet, kam es vor der Messerattacke wohl zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern, die jedoch schnell eskalierten. Im weiteren Verlauf stach der 23-Jährige aus bislang unbekannten Gründen seinem Onkel vermutlich mit einem Messer dreimal in den Oberkörper.

Der 46-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, während sein Neffe einen Fluchtversuch wagte. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte der 23-Jährige aber festgenommen werden. Genauere Angaben zum Tatvorgang und den Gründen blieben am Sonntag noch unklar.

Weitere Blaulicht-Nachrichten aus Niedersachsen: 50 Rinder brechen aus und verursachen Unfall

Auch darüber hinaus kam es in der Silvesternacht in Niedersachsen zu zahlreichen Einsätzen der Polizei und Feuerwehr. Im Landkreis Oldenburg ereignete sich ein tödlicher Unfall unter Alkoholeinfluss und im Landkreis Rotenburg geriet ein Trecker mitten in der Nacht in Brand.

Zudem trat ein 26-Jähriger in Hannover nach einem Streit auf einen am Boden liegenden Mann ein – die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Tötungsdeliktes gegen ihn. In Hagen im Bremischen brachen derweil 50 Rinder wegen Silvesterlärm aus ihrem Stall aus und verursachten einen Verkehrsunfall.