Immer mehr Erkrankungen: Rasanter Anstieg von Rotaviren in Niedersachsen

Rotaviren breiten sich schnell in Niedersachsen aus. Schon jetzt gibt es fast so viele Erkrankungen wie im gesamten vergangenem Jahr. Impfen kann helfen.

Hannover – Seit Corona, egal ob Omikron BA.5, oder ein anderer Subtyp, ist der Begriff Viren in aller Munde. Doch es gibt neben Corona noch viele weitere Viren, die ebenfalls gefährlich für den Körper sein können. Aktuell wird vor Rotaviren gewarnt. Diese, die Durchfall, Erbrechen und Fieber auslösen können, seien in Niedersachsen und Bremen auf dem Vormarsch, teilte die Krankenkasse Barmer mit. Die Hauptsaison sind die späten Wintermonate.

Im vergangenen Jahr seien beim Robert-Koch-Institut insgesamt rund 1800 Infektionen in Niedersachsen und über 120 in Bremen registriert worden. „In diesem Jahr sind bereits jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt rund 1500 Rotavirus-Erkrankungen in Niedersachsen festgestellt worden, in Bremen auch schon über 90 Fälle“, sagte Barmer-Landesgeschäftsführerin Heike Sander. Es wird eine Impfung empfohlen. Bei der Rotaviren-Impfung handelt es sich um eine Schluckimpfung mit Lebendimpfstoff, so das RKI. Diese Impfung macht nicht immun, sondern schützt vor schweren Verläufen.

Rotaviren-Infektionen können nach Angaben des RKI vor allem für Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 6 Monaten bis zu 2 Jahren gefährlich werden, weil sie schnell viel Flüssigkeit verlieren. Gut die Hälfte der kleinen Patienten müsse im Krankenhaus behandelt werden. Dies basiert auf einer besonders hohen Empfänglichkeit aufgrund noch fehlender Immunität, schreibt das RKI. Bei größeren Kindern und Erwachsenen nehme die Erkrankung in der Regel keinen so schweren Verlauf, weil das Immunsystem schon mehrfach mit den Erregern konfrontiert wurde und dementsprechend trainiert sei.

Schutz vor schwerer Durchfallerkrankung: Für Säuglinge und Kleinkinder kann eine Infektion mit Rotaviren gefährlich werden. Die Ständige Impfkommission empfiehlt für Säuglinge ab dem Alter von 6 Wochen die Schluckimpfung gegen Rotaviren. Sie sollte möglichst bis zum Alter von 12 Wochen begonnen werden. © dpa

Erst in einem Alter ab 60 Jahren nimmt das Infektionsgeschehen wieder zu. Rund jeder Dritte muss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Rotaviren seien hochansteckend und extrem widerstandsfähig. Außerhalb des Körpers könnten die Krankheitserreger mehrere Tage überleben. Laut RKI reichen zehn Viruspartikel aus, um ein Kind zu infizieren. „Mit Rotaviren Infizierte scheiden die Krankheitserreger etwa eine Woche lang aus, über die Toilette oder Windeln gelangen sie an die Hände von Erwachsenen oder anderen Kindern, von dort an Türgriffe, auf Wickeltische oder Spielzeug. Das setzt eine lehrbuchhafte Ansteckungsspirale in Gang. Handhygiene ist also enorm wichtig“, so Heike Sander. Mit Material der dpa.