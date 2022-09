Nosferatu-Spinne krabbelt mit acht Beinen durch Niedersachsen – sie ist giftig

Von: Johannes Nuß

Sie ist recht groß und hat lange Beine: Die giftige Nosferatu-Spinne aus dem Mittelmeer-Raum wird immer öfter in Deutschland gesichtet – auch in Niedersachsen.

Hannover – Mit dem Klimawandel werden auch in unseren Breitengraden exotische Tiere immer normaler. Sie kommen langsam, aber sie kommen. Spinnen sind beispielsweise solche Tiere, die sich derzeit aus anderen Lebensräumen auch in Deutschland breit machen. So zum Beispiel die normalerweise im Mittelmeerraum heimische Nosferatu-Spinne, die inzwischen auch in Deutschland beheimatet ist. Sogar in Niedersachsen sind Exemplare der Nosferatu-Spinne aufgetaucht. Bei dieser Spinnenart ist Vorsicht angesagt, denn Nosferatu-Spinnen sind giftig und sie beißen.

Nosferatu-Spinne in Niedersachsen: Meldungen aus Hannover, Göttingen, Osnabrück, Oldenburg und Ostfriesland

Ein Achtbeiner mit einem Namen zum Fürchten erobert einen neuen Lebensraum: Die Nosferatu-Spinne hat nach Angaben von Naturschützern Niedersachsen erreicht. Es gebe Meldungen aus Hannover, Göttingen und Osnabrück, aber auch in Oldenburg und Ostfriesland sei die Spinne mehrfach gesichtet worden, teilte der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen mit. 2005 sei die Nosferatu-Spinne erstmals in Deutschland nachgewiesen worden, seither habe sie sich stark verbreitet.

Die eigentlich im Mittelmeer-Raum heimische Nosferatu-Spinne wird in Niedersachsen immer häufiger gesichtet, sagt der Nabu. (Archivbild) © Thomas Lutz/dpa

Ihren Namen verdankt die Nosferatu-Spinne der charakteristischen Zeichnung auf ihrem Rücken, die an die Filmfigur Nosferatu aus dem gleichnamigen Stummfilmklassiker, der ersten Verfilmung des „Dracula“-Romans, erinnert. Sie stammt also nicht ursprünglich aus Transsilvanien, wie der eine oder andere vielleicht vermutet hat. Bei der Nosferatu-Spinne – auch als Kräuseljagdspinne (Zoropsis spinimana) bekannten Art – handelt es sich um eine aus dem Mittelmeerraum stammende Spinne mit einer Körperlänge von ein bis zwei Zentimetern und einer Beinspannweite von etwa fünf Zentimetern.

Nosferatu-Spinne in Niedersachsen: Nabu sammelt Daten zur Sichtung auf Internetplattform

„Bei den ersten in Deutschland aufgefundenen Nosferatu-Spinnen handelt es sich vermutlich um Urlaubsmitbringsel, die sich dann im Schutz der Häuser vermehrt haben“, sagte Frederik Eggers, Teamleiter Natur- und Umweltschutz beim Nabu Niedersachsen. „Klimawandel und damit einhergehende milde Winter begünstigen nun die Ausbreitung der Tiere.“ Hierzulande sei die Nosferatu-Spinne, die ohne Netze ihre Beute jage, vor allem an Hauswänden oder bei Gartenhäusern, auf Balkonen und Terrassen zu finden.

Gemeinsam mit dem Netzwerk Naturgucker sammelt der Nabu die Daten zu Sichtungen der Nosferatu-Spinne in Niedersachsen auf einer eigens eingerichteten Internetplattform. Damit solle eine Dokumentation über das Vorkommen dieser Art und die ihre Verbreitung beeinflussenden Faktoren ermöglicht werden, sagte Eggers.

Nosferatu-Spinne in Niedersachsen: Spinne kann beißen, aber nur, wenn sie sich bedrängt fühlt

Eine übermäßige Angst vor der Spinne muss man laut Nabu nicht haben, auch wenn sie wie alle Spinnen Gift einsetze, um ihre Beute zu betäuben. Zwar könne sie anders als heimische Spinnenarten mit ihren Beißwerkzeugen die menschliche Haut durchdringen. Aber wenn sie beiße, sei das bei Menschen in der Regel mit einem Bienen- oder Wespenstich zu vergleichen – sofern keine Allergie vorliege.

Zu einem Biss komme es in der Regel nur, wenn sich die Spinne bedrängt fühle, sagte der Nabu-Experte. Mit bloßer Hand einfangen solle man sie daher nicht, sondern ein Glas über sie stülpen, eine dünne Pappe unter das Glas schieben und das Tier ins Freie verfrachten. Somit sind in Deutschland acht giftige Spinnenarten in den vergangenen Jahren hemisch geworden.