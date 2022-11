IG Metall: Beschäftigte streiken in ganz Norddeutschland für mehr Geld

Von: Christian Einfeldt

Die IG Metall fordert die branchenweit höchste Lohnerhöhung seit 14 Jahren. Die Arbeitgeberseite will darauf nicht eingehen – nun drohen Streiks in ganz Norddeutschland.

Hannover – Die IG Metall hofft weiterhin darauf, dass die Arbeitgeberseite der Forderung nachkommt: Im Raum steht nichts Geringeres als die branchenweit höchste Lohnerhöhung seit 14, fast 15 Jahren. Die Verhandlungen waren eigentlich schon im Vorfeld zum Scheitern verurteilt. Weder zeigten sich die Arbeitgeber kompromissbereit, noch wollte die IG Metall von ihren Vorstellungen abweichen.

Nun folgt die Konsequenz: Mehrere Tausend Beschäftigte legen ihre Arbeit nieder – und zwar in ganz Norddeutschland. Welche niedersächsische Betriebe betroffen sind, was die konkreten Forderungen sind und wie lange die Beschäftigten noch drohen auszufallen.

Norddeutschland streikt: IG Metall fordert die höchste Lohnerhöhung der letzten Jahre

Der IG Metall-Streik trifft in Niedersachsen unter anderem Beschäftigte vom Fahrzeugwerk Krone in Werlte (Kreis Emsland), Waskönig+Walter im Saterland (Kreis Cloppenburg) oder der August Brötje Raumheizsysteme GmbH. Der wohl prominentesten Vertreter: Airbus mit Standort in Hamburg. Unternehmen aus Schleswig-Holstein folgten ebenfalls dem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall. Ob in Kiel, Hamburg oder Hannover – an vielen norddeutschen Standorten war man mit den bisherigen Gesprächen mit der Arbeitgeberseite nicht einverstanden.

Warnstreiks in Norddeutschland: Nach Ablauf der sogenannten „Friedenspflicht“ hat die IG Metall zum Protest aufgerufen. © Swen Pförtner

Entsprechende Veranstaltungen zum Protest gegen die von IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger bescheinigte „Verweigerungshaltung“ der Arbeitgeber, fanden außerdem am 1. November 2022 in Salzgitter oder in Hildesheim statt. In Hannover waren nach Informationen des NDR am heutigen Dienstag bereits drei Protestveranstaltungen geplant. Treffpunkt für weitere Demozüge in der niedersächsischen Landeshauptstadt sind die Räumlichkeiten der Nexans Deutschland GmbH sowie der Radio Frequency Systems GmbH.

IG Metall bleibt hartnäckig: „Liegt in den Händen der Arbeitgeberverbände“

Unmittelbar nach Ablauf der einberufenen „Friedenspflicht“ hatten die Verantwortlichen von IG Metall und die Beschäftigten in der Nacht zum Samstag, 29. Oktober 2022, auf die zuvor ergebnislosen Verhandlungsrunden reagiert. Wie der NDR berichtet, kam es an Standorten in Bersenbrück (Kreis Osnabrück) sowie in Hannover, zum Vorfall, dass gegen Mitternacht 230 beziehungsweise 150 Beschäftigte in den Ausstand getreten waren.

In einer Rede sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger: „Wie lange und wie intensiv dieser Konflikt geführt werden muss, liegt in den Händen der Arbeitgeberverbände“ – eine Aussage, die wohl wenig Spielraum lässt und darauf hindeutet, dass eine etwaige Kompromissbereitschaft wohl verschwindend gering ist.

Streitpunkt sind staatliche Zuschüsse, die die durch die Energiekrise entstehenden Mehrkosten ausgleichen sollen, sowie eine Lohnerhöhung von acht Prozent. Die branchenweit höchste Forderung seit 2008 soll eine Laufzeit von zwölf Monaten umfassen und eine „existenzbedrohende“ Krise in der Metall- und Elektroindustrie abwenden.