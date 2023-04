Hurricane-Line-up komplett: Marteria steht in Scheeßel auf der Bühne

Von: Marvin Köhnken

Marteria (l.) und Casper sind am Samstag jeweils Headliner beim Hurricane 2023. © Christian Hedel

Das Line-up des Hurricane 2023 ist komplett. Die Veranstalter haben am Dienstag Marteria als Headliner und weitere Bands für das Event bestätigt.

Scheeßel – Nun ist klar, wer der letzte Headliner beim Hurricane Festival 2023 sein wird: Marteria. Der Rapper steht am Samstag, 17. Juni, auf der Bühne am Eichenring in Scheeßel. Genauso wie Casper, was für Freunde gepflegter Rap-Musik eine überaus gute Nachricht sein sollte.

Das Musikprogramm des Hurricane vom 16. bis 18. Juni 2023 wird somit von den beiden Musikern sowie von Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox und Queens Of The Stone Age angeführt. Aber auch die übrigen Acts tragen ihren Teil zum diesjährigen Querschnitt nationaler und internationaler Musik.

Neue Acts komplettieren das Hurricane Festival 2023

Neu bestätigt für das Hurricane sind neben Marteria auch Domiziana und Fortella, die sich laut Angaben von FKP Scorpio, dem Veranstalter, nicht nur in Rekordzeit einen Namen gemacht haben, sondern auch für euphorische Live-Performances bekannt sind. Außerdem unbedingt hörenswert seien zudem The Pale White aus Newcastle, Beauty School Dropout aus Los Angele und TYNA. Insgesamt umfasst die Bandwelle somit sechs reguläre Acts.

Das Hurricane Festival wird auch in diesem Jahr mit einer Warm-up-Party am Donnerstagabend starten. Das gaben die Organisatoren ebenfalls am Dienstag, 25. April, bekannt. Für das Hurricane wurden zusätzlich zum klassischen Line-up Antje Schomaker, Zugezogen Maskulin, Rogers und Querbeat bestätigt. Das Hiphop-Duo Zugezogen Maskulin wird außerdem mit „ZUM DORFKRUG Live“ einen exklusiven Podcast vom Festival aufnehmen, heißt es weiter.

Tickets für das Hurricane gibt es aktuell ab 119 Euro für ein Tagesticket oder ab 249 Euro, um das komplette Line-up an allen Tagen des Festivals live und vor Ort erleben zu können. Alle wichtigen Infos zum Event am Eichenring in Scheeßel gibt es in diesem Hurricane-Übersicht-Artikel.

Zur Person Marten Laciny alias Marteria ist laut Ankündigung ein ständiger Innovator, dessen konsequente Weiterentwicklung seines Sounds stilbildend geworden ist und völlig zu Recht zu dem Erfolg geführt hat, den der Rostocker Tausendsassa heute genießt. Sein aktuelles Album „5. Dimension“ ist ein gutes Beispiel dafür, teilt das Hurricane-Team mit: Radikal ehrlich und anders in Text und Musik, elektronisch und tanzbar, aber doch mit der ihm eigenen Melancholie, die seine Fans immer mit ihm verbunden haben.