Geheimtipps für das Hurricane 2023: So lässt sich der Staub bekämpfen

Von: Marcel Prigge

Das Wetter auf dem Hurricane 2023 soll vor allem eins werden: trocken. Aufgrund der Hitze der vergangenen Woche kann es vor den Bühnen und auf dem Campingplatz schnell zu enormen Staubwolken kommen. Diese Geheimtipps helfen gegen Staub und Hitze.

Scheeßel – Kaum zu glauben, aber wahr: Laut der aktuellen Wetterprognose für das Hurricane 2023 soll es für das Festivalwochenende ungewöhnlich wenig regnen. Da Regen jedoch in den vergangenen Wochen ohnehin Mangelware war, sieht sich der Festivalbesucher jetzt einem anderen Problem ausgesetzt: Staub und Dreck in der Luft.

Hurricane 2023: Das sind die Geheimtipps gegen zu viel Staub

Man kennt es: Die meisten Campingplätze des Hurricane-Festivals sind auf einem Acker und vor den Bühnen auf dem Infield steht spätestens am Samstag kein Grashalm mehr. Was in den vielen Festivaljahren zu Matschpartys geführt hat, wird wohl in diesem Jahr zum Staub-Chaos, darauf weist die Wetter-Vorhersage für Niedersachsen hin. Für alle, die im nächsten Taschentuch keine neue Kontinentalplatte entdecken wollen, gibt es einige Tipps gegen zu viel Staub in der Luft, Lunge oder Umgebung.

Vor den Bühnen kann es schnell staubig werden. FFP2-Masken können helfen, die Partikel in der Luft aus der Atemluft zu filtern. (Archivbild) © Carmen Jaspersen/dpa

Vermutlich haben viele genug davon, praktisch sind sie aber ungemein: die FFP2-Maske. Diese schützt nicht nur gegen Viren aller Art, sondern auch gegen Partikel in der Luft. Außerdem sind die weißen Blanko-Masken hervorragend zum Bemalen und Verzieren geeignet. Zugegebenermaßen: bei zu hohen Temperaturen, oder beim Pogen vor der Bühne, könnte einem schon einmal die Luft ausgehen. Eine Alternative bietet da das Bandana, was genauso gut verwendet werden kann.

Wasserspaß für alle: Mit Nässe gegen Staubwolken auf dem Campingplatz und vor der Bühne

Wenig Schlaf, zu viel Bier und spätestens um 9 Uhr morgens hält man es im eigenen Zelt nicht mehr aus, da die Sonne auf die Plane knallt. Zumindest für letzteres Problem kann bereits am frühen Morgen eine erfrischende Lösung gefunden werden: Wasserspielzeug aller Art! Nehmt einen Eimer mit Wasserbomben mit, holt die Supersoaker aus dem Keller – Festivalhitze geht immer auch mit freiwilligen und unfreiwilligen Duschen einher. Zwei Vorteile hat der Spaß: Zum einen wird je nach Größe der Wasserschlacht der Staub auf der Luft gebunden. Zum Anderen wird so zumindest etwas gegen den Geruch einiger Besucher getan.

Es gab schon einmal Hitze auf dem Hurricane-Festival: Im Jahr 2009 kühlte die Freiwillige Feuerwehr die Zuschauer vor den Bühnen mit Wasser ab. (Archivfoto) © Sebastian Widmann/Dpa

Gleiches Prinzip gilt vor der Bühne. Die aufkommenden Staubwolken in den Moshpits werden noch bei so mancher Band mit Wasser aus den Bühnen-Gräben bekämpft. Aber auch nur, wenn die Ordner mitspielen. Ansonsten muss Ausschau gehalten werden: Gibt es vor den Bühnen Vorrichtungen, die einen Wassernebel erzeugen? Wenn ja: Hin da und einen Platz sichern. Die genaue Positionierung vor den Bühnen kann einem schon mal den Hitzekollaps oder die Staublunge ersparen.

Schlauchtuch, Schal und Co.: Der treue Begleiter bei Hitze und Staub

Zu guter Letzt noch ein Tipp, der sowohl auf dem Campingplatz als auch auf dem Festivalgelände beim Hurricane 2023 für Erfrischung sorgt. Besorgt euch Schlauchtücher. Diese Schals – auch Buff genannt – können vielseitig getragen werden: auf dem Kopf, am Hals, als Maske über das Gesicht und je nach Größe auch als Ersatzunterhose. Macht man sie dann noch nass, sind sie der ideale Begleiter für einen heißen Festivaltag, den man auch als feuchten Lappen benutzen kann.