Hurricane-Ticker: Alle News im Überblick am Festival-Anreisetag

Das Hurricane Festival 2019 beginnt offiziell am Freitag, 21. Juni. Schon Tage vorher verwandelt sich Scheeßel in ein Mekka für Musikfans, am Donnerstag läuft die Anreise an - unser Ticker die die gesamte Zeit dabei.

Neue Namen für die Bühnen, eine bessere Technik gegen Überschwemmungen, weniger Plastik und Poetry Slam. Das Hurricane 2019 bietet einiges Neues. Darüber und über alles, was das Festival ausmacht, lest ihr hier bei uns im Ticker.

Der Aufbau - Hurricane nicht ausverkauft

Am Eichenring läuft der Aufbau des Hurricane Festivals. Während über Niedersachsen am Mittwoch an einigen Orten Gewitter über die Landschaft ziehen. Kein Zweifel, bald geht es los.

+ Am Mittwoch wurde noch aufgebaut. © Ulla Heyne

Die Veranstalter erwarten in diesem Jahr rund 65.000 Besucher - ausverkauft wird das Festival also wohl erneut nicht sein. Wie das Team um Hurricane-Chef Jasper Barendregt damit umgeht und wieso die Bühnen in diesem Jahr ganz anders heißen, erzählt der Produktionsleiter im Interview. Kombitickets für 189 Euro und Tageskarten für je 99 Euro gibt es noch auf der Homepage des Festivals.

Die Anreise und das Wetter in Scheeßel

Mit dem Zug oder dem eigenen Auto, irgendwie müssen alle zum Eichenring gelangen, um beim Hurricane mitfeiern zu können. Wir haben geschaut, wie es am besten geht und wo ihr als Tagesgäste parken könnt.

Was ihr vor eurer Anreise einpacken müsst, hängt stark vom Wetter ab. Einen Ausblick haben wir hier für euch zusammengestellt. Was ihr vergessen habt, könnt ihr in diesem Jahr erstmals beim Combi vor dem Infield-Eingang kaufen.

Das Festival im Livestream und Einlass-Regeln

Wer in diesem Jahr nicht nach Scheeßel kommen kann oder einzelne Konzerte nicht direkt vor der Bühne verfolgen will, kann sich den Arte-Livestream einschalten. Wir haben euch zusammengestellt, wie und wo das gelingt.

Wer auf das Infield will, muss wiederum aufpassen, was er oder sie dabei hat. An den Eingängen gelten klare Regeln für die Besucher - zur Sicherheit aller und um den Getränke-Verkauf vor den Bühnen anzukurbeln.

Timetable und Line-Up

Von Freitag bis Sonntag wird auf allen Hurricane-Bühnen die Lautstärke aufgedreht. Am Donnerstag gibt es eine Warm-Up-Party. Den Timetable findet ihr in der Grafik, die Bands haben wir darunter aufgelistet:

+ Hurricane Festival - der Timetable 2019

Freitag, 21. Juni

DIE TOTEN HOSEN, TAME IMPALA, PARKWAY DRIVE, BILDERBUCH, PAPA ROACH, BOSSE, ENTER SHIKARI, TRETTMANN, CIGARETTES AFTER SEX, UFO361, ALICE MERTON, TEESY, BETONTOD, DIE HÖCHSTE EISENBAHN, LEONIDEN, SPECIAL GUEST, POND, FLUX PAVILION, NEONSCHWARZ, SHAME, GURR, BLACK HONEY, #HURRICANESWIMTEAM, POETRY SLAM FEAT. SLAMMER FILET

Samstag, 22. Juni

MUMFORD & SONS, MACKLEMORE, STEVE AOKI, ANNENMAYKANTEREIT, BLOC PARTY, FLOGGING MOLLY, FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS, THE WOMBATS, 257ERS, DESCENDENTS, DIE ORSONS, MUFF POTTER, FÜNF STERNE DELUXE, LA DISPUTE, ME FIRST AND THE GIMME GIMMES, JOHNNY MARR, ZEBRAHEAD, SCHMUTZKI, MONTREAL, PASCOW, IDLES, ENNO BUNGER, SYML, MOGUAI, RAZZ, ALEX MOFA GANG, THE TOTEN CRACKHUREN IM KOFFERRAUM, ROSBOROUGH, STEINER & MADLAINA, THE DIRTY NIL, ABRAMOWICZ, ULF, HIGHHEELSNEAKERS

Sonntag, 23. Juni

FOO FIGHTERS, THE CURE, INTERPOL, WOLFMOTHER, THE STREETS, CHRISTINE AND THE QUEENS, ROYAL REPUBLIC, FABER, BAUSA, OK KID, ELDERBROOK, YUNG HURN, YOU ME AT SIX, BEAR'S DEN, GROSSSTADTGEFLÜSTER, LAUV, ALMA, MAVI PHOENIX, THE GARDENER & THE TREE, SKINNY LISTER, SWMRS, DANGER DAN, SOOKEE, TEN TONNES, THE SHERLOCKS, LION, SEA GIRLS, POETRY SLAM FEAT. SLAMMER FILET

Warm-Up-Party am Donnerstag

QUERBEAT, MONTREAL, RADIO HAVANNA, BEAUTY & THE BEATS, D.KLANG, MASSENKARAOKE MIT DEN HANSEMÄDCHEN

Quelle: kreiszeitung.de