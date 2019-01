Hunde nicht angeleint: Halter müssen sich für Tod von Radfahrer verantworten

Hannover - Zwei Hundehalter müssen sich in Hannover wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten, weil ihre unangeleinten Tiere den tödlichen Sturz eines Radfahrers ausgelöst haben sollen.

Der 34-jährige Mann und seine 29-jährige Begleiterin waren mit ihren Hunden auf einem Rad- und Fußweg unterwegs, in dessen Bereich Hunde das ganze Jahr an der Leine geführt werden müssen, teilte das Amtsgericht am Montag mit.

Hund touchiert Radfahrer

Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Hannoveraner im März 2018 mit seinem Zweirad auf dem Radweg des Peter-Fechter-Ufers, von der Benno-Ohnesorg-Brücke kommend, in Richtung der Spinnereibrücke unterwegs. Im weiteren Verlauf touchierte einer von zwei freilaufenden Hunden das Fahrrad des 65-Jährigen, der dadurch zu Fall kam.

Radfahrer stirbt an Kopfverletzung

Die Hunde der zwei sollen dort hintereinander hergerannt sein, wobei ein Tier das Rad eines 65-Jährigen streife und ihn zu Fall brachte. Der Mann, der keinen Helm trug, starb an einer schweren Kopfverletzung. Der Strafrahmen für eine fahrlässige Tötung reicht von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahre Haft. Der Prozess ist für Anfang April angesetzt.

Quelle: kreiszeitung.de

