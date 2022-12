Erschreckender Vorfall in Niedersachsen: Wolf tötet kleinen Hund

Von: Fabian Pieper

Ein Wolf hat in Niedersachsen einen kleinen Hund getötet. © Swen Pförtner/dpa

Im Landkreis Uelzen hat ein Wolf einen Hund angegriffen und tödlich verletzt. Es ist der erste derartige Vorfall in Niedersachsen.

Rosche – In Rosche im niedersächsischen Landkreis Uelzen hat ein Wolf den Hund einer Spaziergängerin angegriffen und so schwer verletzt, dass das Tier vom Tierarzt eingeschläfert werden musste. Wie der NDR berichtete, habe sich der Vorfall bereits am 17. November 2022 ereignet. Es ist bei steigender Anzahl an Wölfen der erste derartige bekannte Fall in Niedersachsen. Bislang haben Wölfe dort lediglich Nutztiere angegriffen. Anfang September hat ein Wolf in der Region Hannover das Pony von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen getötet. Das Tier wurde vor wenigen Tagen offiziell zum Abschuss freigegeben.

Dem Bericht zufolge sei die Halterin des Hundes mit ihrem Tier beim Gassigehen gewesen. Dabei soll der Foxterrier in ein Feld gelaufen sein. Durch das Jaulen und Heulen des Hundes sei sie auf den Vorfall aufmerksam geworden, woraufhin sie das schwer verletzte Tier gefunden habe.

Vorfall in Niedersachsen: DNA-Analyse bestätigt tödlichen Wolfsangriff auf kleinen Hund

Die in seinem Maul befindlichen Tierhaare seien untersucht und einem Wolf zugeordnet worden, der als ältester Rüde zum Göhrder Wolfsrudel (Landkreis Lüchow-Dannenberg) gehört. Zwischen Göhrde und Rosche liegen rund 20 Kilometer.

„Eine DNS-Analyse am Senckenberg-Institut hat bestätigt, dass der genannte Glatthaar-Foxterrier von einem Wolf angegriffen worden ist“, bestätigte ein Sprecher des niedersächsischen Umweltministeriums am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Wolfsangriff in Niedersachsen geschah in der Nähe eines Wohngebietes

Dass es sich dabei um kein für einen Wolf unnatürliches Verhalten handele, erklärte Wolfsberater Raoul Reding von der Landesjägerschaft dem NDR. Demnach habe der Wolf den Glatthaar-Foxterrier als fremden Artgenossen wahrgenommen, der in sein Revier eingedrungen war. Problematisch sei, dass der Wolf nun gelernt habe, dass er kleine Hunde töten kann, so Reding. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Wohngebietes.

