Sattelzug rammt Trecker - Gülleanhänger landet auf Auto - Vater und Kinder überleben

Der 45-jährige Fahrer eines Lastwagens sowie ein Autofahrer und seine zwei Kinder sind bei einer spektakulären Kollision zwischen einem Lastwagen, einem Ackerschlepper und einem Auto in Holdorf im Landkreis Vechta verletzt worden.

Holdorf - Nach Angaben der Polizei habe der Lastwagen die Vorfahrt des von rechts kommenden 29-jährigen Traktorfahrers missachtet, der mit seinem Ackerschlepper mit Güllefass die Umgehungsstraße in Richtung Holdorf befuhr.

Durch den Zusammenprall wurde das Führerhaus des Lkw abgerissen und der 45 Jahre alte Fahrer schwer verletzt. Der Traktor samt Güllefass geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines 38-Jährigen. Beide rutschten in einen Graben - das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer und seine beiden Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren wurden leicht verletzt.

+ Durch den Zusammenprall wurde das Führerhaus des Lkw abgerissen und der 45 Jahre alte Fahrer schwer verletzt. © nonstopnews

Der Traktorfahrer erlitt augenscheinlich einen Schock. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 200.000,- Euro. Die Bergung der Fahrzeuge dauert aktuell noch an bis in die frühen Morgenstunden.

Quelle: kreiszeitung.de