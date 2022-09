Horror-Crash: Erwachsene und Kinder bei Unfall in Niedersachsen getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind Sonntagmorgen vier Menschen in Niedersachsen getötet worden. © Nordwest-Media-TV/dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag sind im Landkreis Osnabrück vier Menschen getötet worden. Ein Auto und ein LKW waren zusammengekracht.

Bohmte – Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen sind vier Menschen ums Leben gekommen. In dem Auto hätten zwei Erwachsene und zwei kleine Kinder gesessen, die alle noch an der Unfallstelle gestorben seien, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Lastwagenfahrer habe einen Schock erlitten. Die Ursache für die Kollision am frühen Sonntagmorgen in Bohmte sei noch völlig unklar. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 01:20 Uhr am Sonntagmorgen, 25. September 2022.

