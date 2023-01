Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen zum 27. Januar in Niedersachsen

Befreiung von Auschwitz

Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz jährt sich zum 78. Mal. Zahlreiche Veranstaltungen zum Gedenktag sind geplant.

Hannover – Bundesweit wird Freitag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Bei einer Gedenkstunde des Bundestages kommt unter anderem die Holocaust-Überlebende Rozette Kats zu Wort. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet die Sonderveranstaltung, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnimmt. Im Mittelpunkt der Gedenkfeier stehen in diesem Jahr Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.

Auch in Niedersachsen wird am Freitag, 27. Januar, der vielen jüdischen Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Die zentrale Gedenkfeier für Stadt und Landkreis Osnabrück etwa wird in Hasbergen ausgerichtet, in der Gedenkstätte Augustaschacht. Am dortigen Mahnmal wird ein Kranz niedergelegt, ebenso in Nordhorn am Schwarzen Garten nahe der Kreuzkirche, berichtet der NDR.

Niedersachsen gedenkt der Holocaustopfer

In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover wird der Holocaust-Opfer in der Gedenkstätte Ahlem gedacht. Gestaltet wird die Veranstaltung laut dem NDR von Schülern der Sophienschule Hannover. In Oldenburg wird besonders an 74 Sinti erinnert, die 1943 nach Auschwitz deportiert wurden. In Braunschweig legt Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) an der Gedenkstätte Schillstraße einen Kranz nieder, im alten Strafgefängnis Wolfenbüttel gedenken Familienangehörige der ehemaligen Häftlinge.

Landkreis Goslar gibt es am Abend eine Gedenkfeier in der Lutherkirche und seit Mitte Januar läuft im Kreishaus die Ausstellung „Sterne ohne Himmel“, die den über 1,5 Millionen ermordeten jüdischen Kindern gewidmet ist. In Celle lesen Schüler Texte von Anne Frank. Beginn in der Synagoge ist um 15 Uhr. Auch in vielen weiteren Schulen in Niedersachsen gibt es Aktionen. In Syke (Landkreis Diepholz) thematisieren Schüler den Mord an sechs Millionen Menschen. Eine interreligiöse Andacht auf dem jüdischen Friedhof in Nienburg beginnt um 15 Uhr.

+ Im Vernichtungslager Auschwitz ermordeten die Nazis mehr als eine Million Menschen. Viele aus der letzten noch lebenden Generation, die der Shoah entkam und an den Gedenktagen wie jetzt in die mediale Aufmerksamkeit rückt, sind vereinsamt und auch verarmt. © Imago

Hintergrund zum Holocaust-Gedenktag

Zum Hintergrund: Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen. An vielen Orten werden an diesem Freitag zur Erinnerung Kränze niedergelegt.

Das Internationale Auschwitz-Komitee zog eine Parallele zum Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine. „In diesem Jahr sind die Überlebenden der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager an diesem für sie immer wieder peinvollen Gedenktag mit neuen Schmerzen und Schrecken konfrontiert: In die Erinnerung an ihre ermordeten Familienmitglieder und Mithäftlinge mischt sich das Entsetzen über den Horror eines neuen Krieges in Europa“, erklärte das Komitee am Freitagmorgen.

Studie zeigt: Aufklärung weiter wichtig – jüngere Menschen halten Holocaust für einen Mythos

Wie wichtig Aufklärung über die NS-Zeit ist, zeigt eine Studie aus den Niederlanden. Eine Studie der Claims Conference hatte ergeben, dass 23 Prozent der 18- bis 40-jährigen Niederländer den Holocaust für einen Mythos oder für übertrieben halten. Das sei höher als bei anderen zuvor untersuchten Ländern. Die internationale Organisation setzt sich für Angehörige von Holocaustopfern ein.

Holocaust – was ist das? Als Holocaust (altgriechisch für „vollständig verbrannt“) und Schoah (hebräisch für „die Katastrophe“) wird der Völkermord der Nationalsozialisten an über sechs Millionen Juden während des 2. Weltkriegs bezeichnet. Von 1941 bis 1945 verfolgten die Nationalsozialisten das Ziel, alle Juden im deutschen Machtbereich systematisch zu ermorden. Dieses Verbrechen an der Menschheit legitimierten die Nationalsozialisten durch ihren staatlich propagierten Antisemitismus sowie der entsprechenden rassistischen Gesetzgebung des NS-Regimes.

Der Regierungsbeauftragte für die Bekämpfung des Antisemitismus, Eddo Verdoner, nannte die Ergebnisse entsetzlich. Er beklagte zunehmende Lücken im Wissen über die Geschichte. „Wir müssen dagegen steuern in den Schulen, beim Sport und auf den sozialen Medien.“

Auch Abgeordnete reagierten alarmiert und warnten vor Gefahren. Die Verharmlosung des Holocausts oder das Schüren von Zweifeln auch durch Politiker sei gefährlich, sagte der Fraktionsvorsitzende der linksliberalen Regierungspartei D66, Jan Paternotte, der Nachrichtenagentur ANP.

