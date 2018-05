Suspendierung und weitere Ermittlungen in Rathausaffäre in Hannover

Fragwürdig hohe Bezahlung

Hannover - In der Affäre um mögliche Günstlingswirtschaft im Rathaus in Hannover dauert der Schlagabtausch an. Während die Suspendierung von Kulturdezernent Harald Härke näher rückt, habe die Kommunalaufsicht des Innenministeriums im Fall eines weiteren Spitzenbeamten Aufklärung über dessen Bezüge erbeten, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit.