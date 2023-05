Höfe in Niedersachsen: Tradition in Frauenhand

Von: Katia Backhaus

Teilen

Sie kann überall einspringen: Rebekka Krause kennt sich im Stall, auf dem Feld und mit den Maschinen aus. © Backhaus

Kaum ein Hof, auf dem Frauen nicht mit anpacken: Oft genug sind sie hart arbeitende Alleskönnerinnen – aber nur selten haben sie das Sagen. Auf dem Hof Schünemann in Barme ist das anders.

Barme – An der Tradition kommt in der Landwirtschaft niemand vorbei. Oft genug steht sie in Lettern festgeschrieben, wie hier, auf dem Hausgiebel des Hof Schünemann in Barme im Landkreis Verden. Es ist eine Erinnerung an die Erbauer: Wilhelm und Sophie Schünemann, geborene Meyer, 28. Mai 1873.

Generation für Generation auf ein und demselben Stück Land sein Auskommen erwirtschaften, Nachkommen großziehen, den Hof weitergeben – das ist die klassische Geschichte, die auch Familie Schünemann seit 150 Jahren schreibt. Nur eines ist heute, im Jahr 2023, anders als auf den meisten Höfen in Niedersachsen: Die Betriebsleitung liegt in den Händen einer Frau. Rebekka Krause, geborene Schünemann, ist 35 Jahre alt, auf dem Hof aufgewachsen und hat vor neun Jahren den Betrieb übernommen.

Betriebsleitung: Im Osten liegt der Anteil von Frauen am höchsten

Ein Traditionsbruch? Den Zahlen nach schon. Der Anteil an Betriebsleiterinnen auf Höfen liegt in Deutschland bei elf Prozent, in Niedersachsen noch darunter. Damit ist das Land laut Thünen-Institut aber kein Ausreißer: Auch in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg ist das so. Einen deutlich höheren Anteil verzeichnen ausschließlich Ost-Bundesländer. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen machen Frauen mehr als 15 Prozent der Betriebsleitungen aus.

Morgens um sechs, in der Saison meist noch früher, beginnt Rebekka Krause mit der Arbeit. Bis zu dreimal täglich macht sie eine Runde durch die sieben Ställe, 275 Kälber und Jungbullen sind dort in der Mast. Die jüngeren Tiere leben auf Stroh, das verlangt regelmäßiges Ausmisten. Dazu kommen der Ackerbau, Spargel und Kartoffeln, außerdem Mais und Grünland für die Tiere. Büro, Garage, Hofladen: „Als Betriebsleiterin muss man überall einspringen können“, sagt sie.

Als Mutter auch. Rebekka Krause hat zwei Söhne und eine Tochter, sechs, vier und knapp zwei Jahre alt. Frühstück, zum Kindergarten bringen und abholen, Mittagessen, Schulaufgaben, Betreuung, Abendessen, ins Bett bringen: Für all das muss es auch Zeit geben im Hof-Alltag.

Dass das klappt, ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer Entscheidung. „Man passt die Tagesabläufe an die Kinder an. Die Familie ist das, wovon die Familienbetriebe leben. Das ist die Substanz.“ Und deshalb ist die Familie für sie auch das Wichtigste.

Zumeist läuft es auf den Höfen anders. In der Mehrzahl leiten Männer die Betriebe und setzen die Landwirtschaft an erste Stelle. Frauen arbeiten mit – und sehen sich dabei zusätzlich zu einem großen Teil für Haushalt und Kinderbetreuung zuständig. Bezahlte Hilfen, zum Beispiel beim Putzen oder Waschen, sind wenig üblich. Das zeigt eine im März veröffentlichte bundesweite Studie des Thünen-Instituts, an der rund 7 300 Frauen mit einer Tätigkeit in der Landwirtschaft teilnahmen.

Die Familie ist das, wovon die Familienbetriebe leben. Das ist die Substanz.

Die Arbeitsaufteilung auf dem Hof in Barme ruht auf mehreren Schultern. Krauses Mutter kümmert sich um den Hofladen und verkauft einmal in der Woche auf dem Markt, der Vater hilft beim Ackerbau, und beide verbringen gern Zeit mit ihren Enkelkindern. Deren Vater, Krauses Mann, arbeitet als Schornsteinfeger zwar auswärts, morgens und abends aber zusätzlich auf dem Hof und im Haushalt. Auch die Schwiegereltern leben im Ort und springen zum Beispiel ein, wenn es im Landhandel mal länger dauert und jemand die Kinder abholen muss. Und nicht zuletzt kommt einmal in der Woche eine Putzhilfe. „Ohne die Unterstützung hätten wir keine drei Kinder“, sagt Rebekka Krause.

Die Vereinbarkeit von Familie und Betriebsleitung hat zwei Seiten, eine gute und eine schlechte. Die gute ist: Die Eltern sind nicht an einem fernen Arbeitsplatz, sondern zu Hause, und je nach Tätigkeit und Alter der Kinder können Arbeit und Betreuung parallel laufen. Die schlechte ist: Ohne Unterstützung bei Betreuung und Hofarbeit geht es kaum. Die Hälfte aller befragten Frauen der Thünen-Studie gibt unter anderem an, auch in der Zeit um die Geburt ihrer Kinder herum weitergearbeitet zu haben wie zuvor.

Während des Mutterschutzes, also sechs Wochen vor und acht nach der Geburt, habe sie Anspruch auf eine Hilfe gehabt, erzählt Rebekka Krause. Sie habe wählen können: Betriebs- oder Haushaltshilfe. Der Betrieb ging vor. Dauerhaften Ersatz gab es nicht, es galt, möglichst schnell wieder fit für die Arbeit zu sein. „Das war schon knackig.“

Ein Bullerbü-Leben mit viel harter Arbeit

Inzwischen sieht sie, dass ihr Modell gut funktioniert. Für die Kinder sei es eine Art Bullerbü-Leben, sagt sie. Sie könnten sich frei bewegen, mit den Nachbarskindern spielen. Tatsächlich liegen gleich mehrere Höfe nebeneinander in einem ruhigen Dreieck abseits der Bundesstraße. Auch sie selbst gehe die Dinge am liebsten mit viel Ruhe an. „Beim ersten Kind haben wir noch gesagt, es muss im Herbst kommen, damit die Arbeit weg ist.“ Später fuhr sie dann mit Baby im Tragetuch im Trecker über den Acker.

Was ihr gut gelang, konnten andere nicht so leicht nachvollziehen. Nach dem ersten Kind hätten viele wieder ihren Vater als ersten Ansprechpartner gesehen und sie offenbar nicht mehr so ernst genommen. „Man wird schnell in die Nische Mutter und Hausfrau gedrückt“, findet Rebekka Krause. Sprüche habe es gegeben: „Glückwunsch, ein Hofnachfolger! Da ist Opa sicher stolz.“ Und Fragen: Wie soll das denn gehen, Betriebsleitung und Kind?

„Frauen, die das machen, stehen da auch bewusst dahinter.“ Auch ihre Eltern hätten sie und ihre Schwester immer bestärkt: Ihr Mädchen könnt das. „Klar ist das auch viel körperliche Wupperei, aber man hat auch viele Hilfsmittel. Man muss nicht alles mit Kraft machen.“

Rollenaufteilungen auf Höfen sind häufig klassisch: Der Chef ist ein Mann

In vielen Landwirtschaftsfamilien steht die Tradition so einer Herangehensweise allerdings im Weg. Laut Studie sind die häufigsten Gründe für klassische Rollenaufteilungen auf Höfen, dass traditionelle Rollenbilder, zum Beispiel das des männlichen Betriebsleiters, vorherrschten. Die Sozialisation sei geschlechterspezifisch orientiert und die Vererbungspraxis auf die männlichen Nachkommen konzentriert. Nicht zuletzt sei es für Existenzgründerinnen in der Landwirtschaft schwer, Zugang zu Land und Kapital zu bekommen.

Aber damit soll nicht gesagt sein, dass alle Tradition schlecht ist. Bei einem Aufenthalt in Australien habe sie erfahren, dass die Landwirte dort schnell bereit sind, ihr Land zu verkaufen und anderswo neu anzufangen, erzählt Rebekka Krause. In ihrem Rücken strahlt die Sonne auf den Giebel. Das Land weggeben, auf dem schon ihre Urgroßeltern lebten? Auf keinen Fall. Da ist sie Traditionalistin.