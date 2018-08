30 Grad und mehr auch in den kommenden Tagen 

Ab an den See - das geht auch noch in den kommenden Tagen.

Hannover - Das hochsommerliche Wetter in Niedersachsen und Bremen hält an. Aber es wird etwas kühler.

Auch in den kommenden Tagen sind im Binnenland Temperaturen von mehr als 30 Grad zu erwarten, auch wenn es nicht mehr so heiß wird wie in den vergangenen Tagen. Bis zum Wochenende steigt das Thermometer im Südosten Niedersachsens auf 33, vereinzelt auch am Freitag auf 35 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit.

Lediglich auf den Inseln sowie an der Küste sind demnach etwas geringere Werte zwischen 23 und 29 Grad zu erwarten. Abkühlung gibt es aber in den Nächten. Außer vereinzelt in Ballungsgebieten ist nicht mehr mit tropischen Nächten mit Temperaturen über 20 Grad zu rechnen.

Im Südosten Niedersachsens muss mit Schauern und vereinzelt auch Gewittern in den kommenden Tagen gerechnet werden. Die Waldbrandgefahr bleibe dennoch weiter hoch, sagte die DWD-Sprecherin. Der Dienstag habe mit 37 Grad in Lüchow im Wendland zu den bislang heißesten Tagen des Jahres gehört. Insbesondere aufgrund der schwülen Luft sei der Tag auch den gefühlten Temperaturen nach einer der wärmsten gewesen.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de