Hitzewelle auch im Wasser: Zu heiße Nordsee Gefahr für Tier und Mensch

Von: Fabian Raddatz

Bis zu fünf Grad mehr als normal: Die Nordsee ist in diesem Jahr ungewöhnlich warm. Die hohen Temperaturen können auch für den Menschen gefährlich werden.

Niedersachsen – Forscher schlagen Alarm: Teile der Nordsee sind derzeit wärmer, als jemals zuvor gemessen wurde – stellenweise bis zu 20 Grad vor der britischen Ostküste. Das sind fünf Grad mehr als gewöhnlich zu dieser Jahreszeit. Einem Bericht von spektrum.de zufolge, spricht die Nationale Meeres- und Atmosphärenbehörde der USA (NOAA) von einer „extremen“ marinen Hitzewelle.

Die gestiegenen Temperaturen in der Nordsee sind eine Gefahr für Tier und Mensch. © Nlwkn & Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Auswirkungen auf das Ökosystem, die Meeresorganismen und auch die Menschen können verheerend sein. Nicht nur, dass Forscher eine Erwärmung aller Weltmeere im Zuge des Klimawandels feststellen, die gestiegenen Temperaturen können auch Unwetter verschärfen.

Temperatur in Nordsee stark gestiegen: Das könnten die Gründe sein

„Vor der britischen Ostküste sehen wir über eine Fläche, die ungefähr der von Schleswig-Holstein entspricht, die wärmsten Oberflächentemperaturen, die wir dort um diese Jahreszeit in unseren Daten jemals beobachtet haben“, erklärt Tim Kruschke, Sachgebietsleiter für Marine Klimafragen am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg gegenüber spektrum.de. Seit 1968 überwacht das Amt die Wassertemperaturen in der Nordsee.

Einer der Gründe für die Erwärmung der Nordsee könnte laut Kruschke der Temperatur-Anstieg im Nordatlantik sein. „Die Nordsee ist ja die direkte Fortsetzung des Nordatlantiks, und von da werden die hohen Wassertemperaturen natürlich auch eingetragen.“ Zudem herrsche in Großbritannien derzeit ungewöhnlich warmes Wetter.

Temperaturspitzen werden immer schlechter abgedämpft.

„Der Ozean hat bisher wie eine große kühlende Klimaanlage gewirkt. Diese Klimaanlage überhitzt sich langsam“, erklärt Thorsten Reusch, Leiter des Forschungsbereichs Marineökologie am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. „Danach wird es sowohl im Meer, aber auch an Land ungemütlich, denn Temperaturspitzen werden immer schlechter abgedämpft“.

Die Folge, so Reusch: immer mehr Hitzewellen an Land und im Meer. Und: Das Wetterphänomen El Niño könnte die Situation noch verschärfen.

Zu heiße Nordsee Gefahr für Tier und Mensch

Die Wissenschaftler gehen von schwerwiegenden und auch langfristigen Folgen für das Ökosystem Nordsee aus. Da Organismen im Wasser meist eher geringere Temperaturschwankungen gewohnt seien, würden diese besonders empfindlich reagieren, schreibt spektrum.de.

Zudem würden solche Ereignisse länger als am Land dauern, da sich Wasser langsamer abkühlt als Luft. Zum einen können marine Hitzewellen Fische und andere Meeresorganismen töten. Zum anderen können Algenblüten entstehen. Diese bedrohen Fischbestände, was wiederum Beutegreifer wie Robben und Vögel gefährdet.

Für Menschen besteht die Gefahr höherer Temperaturen im Meer nicht nur durch Unwetter. Der Anstieg begünstigt auch die Verbereitung sogenannter Vibrio-Bakterien, die beim Baden schwere Infektionen verursachen können.