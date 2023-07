Hitze-Warnung und Gewitter: Wirrwarr-Wetter in Niedersachsen am Wochenende

Von: Marcel Prigge

Gewitter und Hitze bestimmen das Niedersachsen-Wetter. Es wird so warm, dass der DWD eine Hitzewarnung für Teile des Bundeslandes herausgibt.

Hannover/Bremen – Das Wetter in Niedersachsen spielt verrückt: Mal ist es trocken und freundlich, dann ziehen wieder Gewitter auf. Der Trend der vergangenen Tage soll anhalten – das geht aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Neben weiteren Gewittern, die über Niedersachsen hereinbrechen sollen, wird es auch besonders heiß werden. Aus diesem Grund gibt der DWD für Teile Niedersachsens für Samstag, 15. Juli, eine Hitze-Warnung aus.

Wetter in Niedersachsen: Hitze-Warnung – Gewitter und hohe Temperaturen für Samstag erwartet

Nachdem der DWD am Donnerstag für Teile Norddeutschlands amtliche Gewitterwarnungen herausgegeben hatte, steht dem Samstag, 15. Juli, die nächste Extremlage bevor: Das Niedersachsen-Wetter wird heiß! So sehr sogar, dass der DWD Hitze-Warnungen ausspricht.

Das Niedersachsen-Wetter wird heiß: Für Samstag, 15. Juli, spricht der DWD Hitzewarnungen aus. Auch Gewitter sollen im Norden wieder auftreten. (Montage) © Christian Charisius/Sdmg/dpa

So soll es nach den Angaben der Meteorologen gebietsweise bis zu 32 Grad heiß werden. 25 Grad werden hingegen in Ostfriesland und bis zu 26 Grad in Bremen erwartet. Dort kann es auch zu Gewitter und Sturm kommen, was besonders die Besucher der Breminale 2023 ärgern könnte.

Hitze-Warnung in Niedersachsen: Diese Gebiete sind am Samstag, 15. Juli, betroffen:

Landkreis Helmstedt

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Stadt Wolfsburg

Für die betroffenen Gebiete empfiehlt der DWD vor allem ausreichend zu trinken. Auch soll die direkte Sonne sowie körperlich anstrengende Aktivitäten vermieden werden. Weiterhin sei es wichtig, die eigene Wohnung kühl zu halten, um einen Rückzugsort zu haben.

Gewitter und Hitze am Wochenende: Niedersachsen-Wetter spielt verrückt

In der Nacht zum Sonntag gewittert es zunächst noch weiter, diese ziehen jedoch nach Osten hin ab. Das Wetter in Niedersachsen wird im Verlauf aufgelockert und die Nacht bleibt trocken.

Am Sonntag selbst zeigt sich das Niedersachsen-Wetter wieder von seiner wechselhaften Seite. Vor allem im Küstennähe werden Schauer erwartet, im Süden des Bundeslandes bleibt es nach DWD-Angaben freundlich und überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 21 und 27 Grad.