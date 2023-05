„Was für eine Wetterwende“: Hitze-Hammer in Niedersachsen erst nach Himmelfahrt

Bodenfrost am Donnerstag

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Himmelfahrt steht bevor und das Wetter in Niedersachsen kündigt den Frühsommer an. Doch während es bereits jetzt recht trocken ist, kommt die Wärme erst am Wochenende.

Hannover/Bremen – Vatertag steht an: Am Himmelfahrtswochenende zieht es viele Menschen nach draußen – beispielsweise auf dem Rad oder mit dem Bollerwagen. Das Wetter in Niedersachsen und Bremen soll da in diesem Jahr durchaus mitspielen. Wer allerdings schnell friert, der sollte womöglich eine Jacke einpacken. Die Aussichten zeigen frühsommerliche Temperaturen beim Niedersachsen-Wetter und dem für Bremen erst für das Wochenende vom 20. und 21. Mai.

Sowohl der Deutsche Wetterdienst (DWD) als auch Meteorologe Dominik Jung rechnen für Donnerstag, 18. Mai, mit Temperaturen von ein bis zwei Grad und örtlichem Bodenfrost – nicht nur im Harz, sondern auch in Teilen von Niedersachsen, NRW und Hessen. Christi Himmelfahrt beginnt aber auch im restlichen Norden kühl: im Land meist mit etwa zwei Grad, an der Küste etwas wärmer. Einer Tour zum Vatertag mit viel Spaß sollte aber durch das Wetter in Niedersachsen und Bremen dennoch wenig im Weg stehen.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Regen ist Mangelware: Wetter führt zu Waldbrand-Gefahr

Regen soll es aber nicht mehr geben. „Aus sämtlichen Wetterprognosen sind die großen Regensummen der vergangenen Tage verschwunden“, schreibt Dominik Jung und warnt vor Waldbränden. Vor allem im Nordosten des Landes „ist es seit Tagen sehr trocken, sonnig und auch windig. Das alles zusammen trocknet den Erdboden in diesen Regionen stark aus“. Umso näher das Wochenende rückt, umso wärmer wird es dann auch – so lässt es sich auch für das Wetter in Niedersachsen und Bremen zusammenfassen.

+ Am Vatertag wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen wohl angenehm warm – allerdings ist es morgens noch einmal relativ frisch. (Symbolbild) © Guido Kirchner/dpa

„Was für eine Wetterwende!“, frohlockt der Meteorologe am Montag über die Zeit nach Himmelfahrt. Kaiserwetter gebe es schon am Brückentag. Dann sind örtlich bis zu 22 Grad möglich, im Norden werden es aber wohl noch ein paar Grad weniger sein. Am Samstag steigen die Temperaturen dann auch beim Wetter in Niedersachsen und Bremen laut Vorhersage konsequent über 20 Grad, bevor dann am Sonntag Frühsommer angesagt ist.

Niedersachsen-Wetter: Erster Sommertag 2023 am langen Wochenende vielerorts sehr wahrscheinlich

Wolken und Sonne wechseln sich dann ab – bis zu 28 Grad sind möglich, das Wetter in Niedersachsen und Bremen bringt möglicherweise immerhin 26. „Der erste Sommertag des Jahres 2023“ ist somit laut Wetter-Experte Jung möglich. So geht es auch am Montag weiter; 29 Grad sind möglich, vom Süden kommend sind spätestens Dienstag an vielen Orten Gewitter möglich. An allen anderen Tagen der aktuellen Woche und am kommenden Montag wird es nach Vorhersagen vom 15. Mai allerdings trocken bleiben.

Rubriklistenbild: © Guido Kirchner/dpa