Kurioser Polizeieinsatz in Elmlohe: Betrunkene Ehefrau eilt betrunkenen Lkw-Fahrer zur Hilfe

Von: Marcel Prigge

Ein Mann wurde in Elmlohe im Geestland von der Polizei mit seinem Lkw aus dem Verkehr gezogen. Seine Frau erschien am Kontrollort und wollte den Lkw nach Hause fahren. Ebenfalls betrunken. Die Polizei leitete Verfahren ein. (Symbolbild) © dpa

Ein Mann wird betrunken von der Polizei mit seinem Lkw aus dem Verkehr gezogen. Seine Frau eilt ihm zur Hilfe, will das Gefährt nach Hause fahren. Ebenfalls betrunken, wie die Beamten bemerkten.

Elmlohe – Zu einem kuriosen Polizeieinsatz ist es Sonntagnacht in Elmlohe im Geestland in Niedersachsen gekommen. Nachdem ein betrunkener Lkw-Fahrer einen Unfall gebaut und die Polizei seinen Führerschein beschlagnahmt hatte, erschien seine betrunkene Ehefrau, um den Lkw abzuholen.

Kurioser Einsatz in Elmhole: Betrunkene Frau will Lkw nach Hause fahren

Wie die Polizei Geestland berichtete, wurden die Beamten in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr alarmiert. Ein betrunkener Lkw-Fahrer sei mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Bramel unterwegs. Wie die Polizisten erkannten, hatte der Mann in einer Ortschaft mindestens einen Verkehrsunfall gebaut und ist weitergefahren. Das Fahrzeug konnte schließlich in der Ortschaft Marschkamp festgestellt werden – samt 60-jährigen alkoholisierten Fahrer aus Loxstedt.

Führerschein entzogen: Betrunkener Lkw-Fahrer muss mit auf die Wache / Betrunkene Ehefrau will Gefährt nach Hause bringen

Der Mann musste die Beamten zur Blutprobenentnahme begleiten. Es wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein „Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme erschien die 55-jährige Ehefrau des Fahrzeugführers mit ihrem Pkw am Kontrollort“, heißt es vonseiten der Polizei. Sie wollte den Lkw ihres Ehemannes nach Hause fahren. Die Polizeibeamten stellten jedoch fest, dass auch sie alkoholisiert war. „Auch hier wurden Folgemaßnahmen durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eröffnet.“

