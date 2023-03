Polarlichter in Niedersachsen: Diese Karten verhelfen zu einer Sichtung

Von: Marcel Prigge

Teilen

In Niedersachsen sind Ende Februar Polarlichter sichtbar werden gewesen. Im Internet gibt es Karten und Tools, die zu einer erfolgreichen Sichtung verhelfen.

Hannover/Bremen – Es sind faszinierende Bilder, die Ende Februar 2023 gemacht wurden: Polarlichter sind in weiten Teilen Norddeutschlands und in Niedersachsen zu sehen gewesen. Das Naturspektakel könnte in Zukunft wieder im Norden auftreten. Die Chancen auf eine gelungene Sichtung steigen, wenn einige Tipps beachtet werden.

Weitere Polarlichter in Niedersachsen: Himmelsspektakel wieder möglich

Starke Sonnenstürme sorgen Ende Februar für die bunten Lichter am Himmel. Werden die seltenen Polarlichter auch wieder in Niedersachsen und Bremen möglich sein? Im Internet sind verschiedene Karten für eine Polarlicht-Vorhersage verfügbar.

Polarlichter sind nicht nur in Deutschland zu sehen gewesen. Auch im britischen Shropshire konnte man sie in den vergangenen Nächten beobachten. © picture alliance/dpa/PA Wire | Alex Murison via Twitter

Aurora Borealis in Deutschland: Zahlreiche Regionen melden Naturschauspiel

In den Nächten am 26. sowie 27. Februar 2023, waren die Polarlichter in zahlreichen Regionen zu sehen. Und das nicht nur in Norddeutschland: auch aus Brandenburg und Thüringen gab es Meldungen über das Naturphänomen. Vornehmlich, weil das Wetter stimmte.

Vorhersage des Polarlichts: Karten im Internet geben Auskunft

Polarlichter sind abhängig von den Aktivitäten der Magnetfelder. Magnetometer können also Auskunft über die Wahrscheinlichkeit des Himmelsleuchtens geben. Im Internet sind verschiedene Karten verfügbar, die eine Polarlichtvorhersage in Echtzeit sowie die aktuelle Aktivität in Echtzeit darstellen.

Hier gibt es bei besten Chancen auf eine Sichtung: Wo es in Niedersachsen am dunkelsten ist

Auch gestreutes Licht sollte für eine gute Sichtung möglichst vermieden werden. Die Lichtverschmutzung – und wo es in Niedersachsen am dunkelsten ist – lässt sich unter anderem auch über den Darksitefinder feststellen.

Buntes Leuchten im Himmel: Wie entstehen Polarlichter?

Der Grund für die seltenen Polarlichter in Norddeutschland sind sogenannte Sonnenstürme. Elektrisch geladene Teilchen werden von der Sonne in Richtung Erde geschleudert. Elektronen und Protonen treffen dann auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre. Dort regen sie die vorhandenen Luftmoleküle zum Leuchten an. Bis die Teilchen von der Sonne auf die Erde treffen, dauert es etwa anderthalb bis zwei Tage.

Polarlichter begeistert die Menschen: schönstes Briefmarkenmotiv 2022

Dass Polarlichter bei viele Menschen beliebt sind, zeigt auch eine Aktion der Deutschen Post. In einer Online-Umfrage konnten Teilnehmer das schönste Motiv einer Briefmarke wählen. Mit dem größten Zuspruch gewann das Himmelsphänomen. Das Polarlicht ist dabei die schönste Briefmarke des Jahres 2022 geworden.