Großkontrolle bei Hells-Angels-Party zur Gefahrenabwehr in Delmenhorst

Im Rahmen einer Hells-Angels-Party in Delmenhorst haben Polizisten die Rocker und ihre Gäste kontrolliert. Ziel war es, dem Motorradclub keine rechtsfreien Räume zu gewähren. Verstöße gab es unter anderem gegen das Waffengesetz.

Delmenhorst - Im Zusammenhang mit dem Treffen eines Motorradclubs im Delmenhorster Stadtnorden kam es am Samstagabend zu einem groß angelegten Polizeieinsatz. Dabei wurden an der Straße „Am Donneresch“ zwei Kontrollstellen eingerichtet, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Hells-Angels-Party Delmenhorst: Polizei kontrolliert 200 Biker zur Gefahrenabwehr

Seit etwa 18.30 Uhr führte die Polizei dort mit einem Großaufgebot Personen- und Fahrzeugkontrollen zur Gefahrenabwehr durch. Alle Personen, die zum Veranstaltungsort der Hells Angels wollten, sowie mitgeführte Fahrzeuge wurden von den Beamten überprüft.

Insgesamt wurden mehr als 100 Fahrzeuge und über 200 Personen kontrolliert. Es wurden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz sowie verschiedene Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Polizei und Stadt gegen rechtsfreie Räume

Die Polizei und die Stadt Delmenhorst dulden keine rechtsfreien Räume und gehen entschieden gegen jede Form von Kriminalität vor, heißt es in der Meldung der Polizei. Darüber hinaus werde jegliche Art der Machtdemonstration von Rockergruppierungen unterbunden und in diesem Zusammenhang auch das sogenannte Kuttentrageverbot konsequent durchgesetzt. Erkannte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werden verfolgt, heißt es.

„Die Leitung der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und der Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst sind entschlossen, auch in Zukunft ähnliche Kontrollen auf Grundlage des Gefahrenabwehrrechts in enger Kooperation mit weiteren Behörden durchzuführen“, heißt es abschließend in der Pressemeldung.

