Heldenhafte Rettungsaktion: Feuerwehr rettet Kleinkind aus brennender Schule

Von: Sebastian Peters

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz (Symbolfoto) © Dominick Waldeck

Am Sonntagmittag bricht ein Brand in einer Dachgeschosswohnung der Grundschule in Schwei aus, bei dem etwa 130 Einsatzkräfte eine sechsköpfige Familie retten.

Wesermarsch – Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr bricht aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand in einer Dachgeschosswohnung der Grundschule in Schwei aus. Die Feuerwehren im Ort Reitland in der Wesermarsch erleben einen dramatischen Einsatz. Bei der Anfahrt sehen die Feuerwehrleute die Schule neben dem Feuerwehrhaus in Flammen. In der Dachwohnung der Grundschule wohnt eine sechsköpfige Familie, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits dabei war, das Gebäude zu verlassen.

Dramatischer Brand in Grundschule Schwei: Familie gerettet – Feuer richtet hohen Schaden an“

Die Helfer beginnen sofort mit der Brandbekämpfung und Personenrettung. Der Vater der Familie meldet, dass sich noch ein Kleinkind in einem Raum befindet. Feuerwehrleute müssen die Wohnungstür aufbrechen, finden das Kind in der brennenden Wohnung und retten es. Der Familienvater, der den Feuerwehrleuten hinterherrennt, kann ebenfalls gerettet werden. Beide haben Rauch eingeatmet und werden vom Rettungsdienst versorgt.

Alle sechs Bewohner werden vorsorglich ins Krankenhaus nach Oldenburg gebracht, können aber nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Drei Feuerwehrleute kollabieren aufgrund der hohen Temperaturen und des anstrengenden Einsatzes und müssen ebenfalls ins Krankenhaus. Insgesamt sind etwa 130 Feuerwehrleute aus umliegenden Ortschaften, mehrere Rettungswagen, drei Notärzte und 16 Helfer des THW im Einsatz.

Großeinsatz in Wesermarsch: Mehr als 130 Einsatzkräfte kämpfen gegen Schulbrand

Das Dach der Schule wird komplett zerstört, die Wohnung ist unbewohnbar, und die Räume im Erdgeschoss werden durch Löschwasser beschädigt. Die Familie muss in einer Notunterkunft unterkommen. Die Schule kann am Montag nicht wieder öffnen. Der Bürgermeister ist informiert und organisiert Räume für die Betreuung der Kinder.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe und genauen Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.