Anzahl der Diebstähle in Krankenhäusern seit Jahren auf hohem Niveau

Hannover - Die Zahl der Diebstähle aus Krankenhäusern in Niedersachsen bewegt sich trotz aller Präventionsbemühungen seit Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau.

2017 allerdings ging die Zahl der Fälle spürbar zurück, während sich die Schadenssumme im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelte, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Ob dies mit gehäuften Diebstählen von technischer Apparatur zusammenhängt, geht aus der Polizeistatistik aber nicht hervor.

Zuletzt am Wochenende waren aus dem Klinikum Siloah in Hannover 40 Endoskope im Wert von mehr als einer Million Euro gestohlen worden. Wie die „Neue Presse" berichtete, will die Klinik mit Leihgeräten den Regelbetrieb schnell wieder aufnehmen.

Seit 2008 liegt die Zahl der bekannt gewordenen Diebstähle aus Krankenhäusern durchschnittlich bei rund 1.200 Fällen, ein Viertel der Taten etwa konnte geklärt werden. Dazu gehören Diebstähle aus den Zimmern der Patienten ebenso wie aus Räumen des Personals oder von technischen Geräten. Der so entstandene Schaden lag meist bei etwa 400.000 Euro. 2017 aber sank die Zahl der Fälle auf 899, während die Schadenssumme auf 626.000 Euro kletterte.

Sicherheitsdienste sollen es den Dieben erschweren

Auch bundesweit sind Diebstähle aus Kliniken ein Problem. Einige Krankenhäuser setzen einen Sicherheitsdienst ein, um es Dieben in den großen und verzweigten Gebäudekomplexen der Kliniken schwer zu machen.

