Brandanschlag auf Auto von AfD-Bundestagsabgeordnetem

Hannover - Nach einem Brandanschlag auf den Wagen des AfD-Bundestagsabgeordneten Wilhelm von Gottberg in Külitz (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ermittelt der Staatsschutz gegen Unbekannt.

Sein in der Nachbarschaft wohnender Sohn war nach Angaben von Gottberg alarmiert worden, als zwei der mit Brandbeschleunigern angezündeten Reifen explodierten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Mittwoch hatte er das Feuer gegen 02.45 Uhr am Montag bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, bevor die Flammen auf ein daneben stehendes Auto übergreifen konnten. Der Schaden an dem Fahrzeug, das auf dem Grundstück des Politikers geparkt war, blieb daher relativ begrenzt.

Auf der Onlineplattform "Indymedia" bekannte sich eine "Gruppe Gottberg hurra" zu dem Anschlag. Von Gottberg wird darin unter anderem als "Holocaustleugner" beschimpft. "Das ist eine Verleumdung übelster Art", erklärte der AfD-Politiker und betonte, dass er in der Vergangenheit mehrfach über den Holocaust geschrieben habe. Den Schaden an seinem Wagen bezifferte er angesichts der zerstörten Reifen und Bremsschläuche auf einen vierstelligen Bereich - die Polizei hatte ihn auf einige hundert Euros geschätzt. Zuerst hatte die "Elbe-Jeetzel-Zeitung" (EJZ) über den Fall berichtet.

dpa

