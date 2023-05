ÖPNV-Streik in Niedersachsen – Regiobus Hannover betroffen

Von: Sebastian Peters

In Reaktion auf erfolglose Tarifverhandlungen hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die Busfahrer der regiobus Hannover GmbH zum Streik aufgerufen.

Hannover – Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Busfahrer in der Region Hannover zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Bei der Regiobus Hannover GmbH wird es am Donnerstag, 4. Mai 2023, zu einem ganztägigen Warnstreik kommen, wie Verdi am Mittwoch bekannt gab – gut eine Woche nach dem letzten Ausstand im ÖPNV. Ebenso sind Arbeitsniederlegungen in anderen Bundesländern außer Niedersachsen geplant.

Verhandlungen gescheitert: Ganztägige Warnstreiks in Hannover

Region Hannover Fläche: 2.290 km² Bevölkerung: 1,158 Millionen (2019) Bevölkerungsdichte: 504 Einwohner je km²

Verdi erwartet erhebliche Beeinträchtigungen im gesamten Raum Hannover. Wie die Gewerkschaft mitteilte, endete die jüngste Verhandlungsrunde am 28. April ohne eine Einigung. Es betrifft rund 5000 Beschäftigte, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen.

Hannover wird durch den Streik betroffen sein. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Die Gewerkschaft setzt sich für eine Lohnerhöhung von 550 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ein. Zusätzlich soll die Ausbildungsvergütung angehoben werden. Der Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen hingegen bietet eine Gehaltserhöhung von acht Prozent oder mindestens 300 Euro über einen Zeitraum von 26 Monaten an, beginnend ab Mai 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die Arbeitnehmer in mehreren Einmalzahlungen insgesamt 2840 Euro erhalten.

Trotz der Beteiligung von über 2000 Beschäftigten an einem ersten Warnstreik am 26. April, blieben die Verhandlungen am 28. April ohne Ergebnis. Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse kritisierte das leicht modifizierte Angebot der Arbeitgeberseite: „Mit kosmetischen Veränderungen kann man die Preiskrise nicht bewältigen.“ Ein Vorschlag zur Einigung vonseiten der Gewerkschaft blieb von den Arbeitgebern unbeantwortet. (Mit Material der DPA)