Hagel, Starkregen und Tornados: Gefährliches Unwetter steuert auf Niedersachsen zu

Das Unwetter kehrt zurück nach Niedersachsen – und bringt Gewitter, Hagel, Starkregen und sogar Tornados mit. Es herrscht Lebensgefahr.

Hannover – Achtung, Lebensgefahr: Ein gefährliches Unwetter steuert auf Niedersachsen zu und bringt teils kräftige Gewitter ab Mittwochnachmittag, 2. August, in den Nordwesten. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem aktuellen Warnlagebericht mit.

+ Ein Tornado entsteht unter anderem aus einer Superzelle heraus. Auch im südlichen Niedersachsen besteht am Mittwoch die Gefahr, dass die gefährlichen Windhosen auftreten. © Panthermedia/Imago

Neben Starkregen von bis zu 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, der vereinzelt mit 30 Litern pro Quadratmeter auch heftig ausfallen kann, werden am Nachmittag und Abend im Westen und Nordwesten auch lokale Sturmböen erwartet. Diese können bis zu 88 Kilometern in der Stunde schnell sein. Nicht nur beim Wacken-Festival kann dieses Wetter zu echten Problemen führen, dort wurde am Mittwoch der Zugang für fast alle gesperrt, die zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Gelände waren.

Die größte Gefahr geht aber laut DWD in diesen Tag von Sturm- und Orkanböen aus. So seien teils auch Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich, schreiben die Wetter-Experten. Und selbst geringere Windstärken würden derzeit ausreichen, um Bäume umfallen zu lassen, sagt Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei wetter.net: „Aktuell tragen die Bäume ihr volles Laubkleid.“

Er rät: „Bitte am Mittwoch und besonders am Donnerstag nicht in Wäldern unterwegs sein.“

Wetter in Niedersachsen: Im Süden herrscht Tornado-Gefahr

Damit nicht genug: Der DWD warnt vor einzelnen und kurzlebigen Tornados, die im südlichen Niedersachsen auftreten können.

Der gefährliche Wetter-Mix soll sich erst in der Nacht zu Donnerstag abschwächen. In der Nacht kann es noch zu schauerartigen Regenfällen kommen. Dabei gebe es auch vereinzelt kurze Gewitter mit stürmischen Böen, so der DWD. Die schauerartigen Regenfälle ziehen sich auch durch den Donnerstag. Vereinzelt sind Sturmböen möglich.

Zudem seien kleiner Hagel und Starkregen mit 20 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.

Gefährliches Unwetter steuert auf Niedersachsen zu: Es bleibt nass und stürmisch

Shietwetter und kein Ende: Auch die nächsten Tage soll es nass, kalt und stürmisch bleiben. Dazu: Regen und noch mehr Regen. Im Ausblick bis zum kommenden Dienstag, 8. August, startet die nächste Woche mit Gewitter und Sturm. Vor allem an der See können sie bis in die Nacht zum Dienstag hinein andauern.

Nach den Sturm-Warnungen der letzten Tage zeigt sich der Dienstag im Küstenbereich erneut mit kurzen Gewittern, an Nord- und Ostsee weiterhin mit stürmischen Böen. Ansonsten sind in den kommenden Tagen wahrscheinlich keine markanten Wettergefahren zu erwarten, so der DWD.

Sturm und Regen als Wetter in Niedersachsen: Gibt es noch Hoffnung auf Sommer?

Beim aktuellen Sommerwetter heißt es: durchhalten. Denn laut Wetter-Expertem Jung könnte die Sonne bald wieder zurückkehren: „Mit etwas Glück wird es zum zweiten Augustwochenende wieder wärmer und freundlicher. Dann sieht es wieder etwas sommerlicher aus.“ Sicher sei das allerdings keineswegs.

„Da müssen wir noch etwas abwarten, aber es besteht Grund zur Hoffnung, dass da in Sachen Sommerwetter nochmal etwas kommt“, so Jung.

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago