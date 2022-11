Güterzüge kollidieren bei Gifhorn: Propangas tritt aus Waggon aus

Von: Yannick Hanke

Am frühen Donnerstagmorgen, 17. November 2022, sind im Landkreis Gifhorn zwei Güterzüge kollidiert. © Lino Mirgeler/dpa

Am frühen Donnerstagmorgen, 17. November 2022, sind im Landkreis Gifhorn zwei Güterzüge kollidiert. Explosives Propangas entwich aus einem Waggon, die Bahnstrecke ist gesperrt.

Gifhorn – Zwei Güterzüge sind am frühen Donnerstagmorgen, 17. November 2022, im Landkreis Gifhorn kollidiert. Hierbei wurden mehrere Waggons beschädigt und explosives Propangas entwich aus mindestens einem der Waggons. Die Bahnstrecke mit zahlreichen ICE- und IC-Verbindungen wurde gesperrt. Die Folge: Zugausfälle und Verspätungen.

Güterzüge kollidieren bei Gifhorn: Propangas ausgetreten – Bahnstrecke gesperrt

Wie unter anderem der NDR in Niedersachsen berichtet, kam es gegen 3:30 Uhr auf der Schnellstrecke Berlin-Hannover zum Zusammenstoß der zwei Güterzüge. Einer der Güterzüge habe bei Leiferde wegen eines entsprechenden Signals gehalten, ein folgender Güterzug fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf den anderen Zug auf. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Der Lokführer des auffahrenden Zuges wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Führer des ersten Zuges wiederum wurde leicht verletzt. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, würden die betroffenen Züge durch die Streckensperrung umgeleitet, sie verspäteten sich um etwa 60 Minuten. Das gelte auch für die ICE-Züge von der Schweiz über Frankfurt und Kassel nach Berlin.

Propangas tritt aus umgekippten Waggon aus – doch keine Gefahr für Bevölkerung

Die IC-Verbindungen zwischen Amsterdam und Berlin würden nur bis Hannover fahren und starteten auch dort in Gegenrichtung, hieß es. Weitere ICE- und IC-Züge in dem Abschnitt fielen aus. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren. Nach Angaben der Feuerwehr dürften die Aufräumarbeiten an der Strecke noch dauern.

Laut der Feuerwehr sprangen bei der Kollision mehrere Waggons aus dem Gleis und kippten teilweise um. Wie viel explosives Propangas tatsächlich austrat, muss nach Angaben der Feuerwehr noch überprüft werden. Für die Bevölkerung würde aber keine Gefahr bestehen, da der Unfallort mitten in einem Waldstück liege. (mit Material der dpa)