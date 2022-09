Grundsteuer 2022: Viele Niedersachsen geben Erklärung nicht ab

Von: Johannes Nuß

Teilen

Nicht einmal jeder fünfte Eigentümer in Niedersachsen gibt seine Grundsteuererklärung 2022 ab. Die Zeit drängt. Ob es eine Fristverlängerung gibt?

Hannover – Die Grundsteuererklärung 2022 ist vielen Eigenheimbesitzern in diesem Jahr ein Graus. Bei der grundsteuer 2022 werden Daten abgefragt, die dem Finanzamt durch die Grundsteuer eigentlich schon lange vorliegen. Zu allem Überdruss funktionierte gleich zu Beginn der Hauruckaktion in Deutschland das Elster-Formular nicht, wodurch anfangs die Grundsteuererklärung 2022 nicht abgegeben werden konnte.

Grundsteuer 2022: Nicht einmal jeder fünfte Niedersachse gibt Grundsteuererklärung 2022 ab

Praktischerweise gibt es aber auch Formulare von den Finanzämtern, sodass die Grundsteuererklärung 2022 auch von Hand gemacht werden kann. Doch es gibt ein Problem dabei: Kaum einer macht die Grundsteuererklärung. Ab 2025 soll in Deutschland eine neu berechnete Grundsteuer gelten. Nach der Reform der Grundsteuer müssen Eigentümer zwischen dem 1. Juli und 31. Oktober 2022 eine Grundsteuererklärung abgeben. Knapp 36 Millionen Grundstücke in Deutschland müssen neu bewertet werden.

Noch nicht einmal jeder fünfte Eigentümer in Niedersachsen hat bis jetzt seine Grundsteuererklärung 2022 gemacht. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Zur Halbzeit der Einreichungsfrist nach der Reform der Grundsteuer hat in Niedersachsen bislang nicht einmal jeder fünfte Eigentümer seine Grundsteuererklärung abgegeben. Das hat das Finanzministerium in Hannover auf Anfrage der dpa (Deutschen Presse-Agentur) mitgeteilt. Demnach lagen zu den etwa 3,5 Millionen Fällen bis Ende August erst rund 623.000 Erklärungen vor. Das entspricht 17,8 Prozent.

Überlegungen, die bis Ende Oktober laufende Frist zu verlängern, gebe es aktuell dennoch nicht, heißt es aus dem Ministerium. Auch, weil in der verbleibenden Zeit mit einem verstärkten Eingang von Erklärungen durch Steuerberater gerechnet werde, sei keine Fristverlängerung für die Erklärung der Grundsteuer angedacht.. Bisher seien die mit Abstand meisten Erklärungen über das Online-Steuerportal Elster eingereicht worden.

Fristverlängerung Grundsteuer: Für Deutsche Steuergewerkschaft ist sie noch nicht vom Tisch

Fragt man allerdings die Deutsche Steuergewerkschaft, so ist eine Fristverlängerung für die Grundsteuererklärung 2022 noch lange nicht vom Tisch. Dass es wegen der Reform der Grundsteuer eine Fristverlängerung geben wird – da ist sich deren Bundesvorsitzende Florian Köbler sicher. „Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche“, wird Köbler bei Spiegel Online zitiert. Auch im Dunstkreis von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird eine Fristverlängerung zur Grundsteuerreform erwägt. Offiziell bestätigen wollte dies laut einem Bericht des Handelsblatt aber niemand.

Die Grundsteuer wird streng genommen nur den Eigentümern eines Grundstücks in Rechnung gestellt. Die Forderungen können aber über die Nebenkosten an etwaige Mieter oder Pächter weitergegeben werden. Über die Höhe der Grundsteuer 2022 entscheiden die Gemeinden. (mit Material der dpa)