4-Tage-Woche an Grundschule Wiefelstede geplatzt – Sofortmaßnahmen angekündigt

Von: Marcel Prigge

Doch keine 4-Tage-Woche an der Grundschule Wiefelstede: Das Niedersächsische Kultusministerium erklärt, dass der Lehrermangel mit Sofortmaßnahmen ausgeglichen wird.

Wiefelstede/Landkreis Ammerland – Es wird doch keine 4-Tage-Woche an der Grundschule Wiefelstede (Landkreis Ammerland) in Niedersachsen geben. Das gibt das Niedersächsische Kultusministerium (MK) auf Nachfrage von kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA bekannt. Eine Überprüfung habe ergeben, dass eine Schulpräsenz an allen Tagen gesichert werden könne – unter anderem mit dem Einsatz von „Feuerwehrlehrkräften“.

4-Tage-Woche wegen Lehrermangel: Grundschule Wiefelstede am Limit

Nach Angaben verschiedener Medienberichte hat eine Grundschule in Wiefelstede im Landkreis Ammerland eine 4-Tage-Woche eingeführt. Der Grund: extremer Lehrermangel. Die Klassen der zweiten bis vierten Jahrgangsstufe seien betroffen – insgesamt etwa 300 Schüler.

Personalsituation angespannt, aber nicht alternativlos: Kultusministerium und Landesamt bieten Lösungen an

Auf Nachfrage von kreiszeitung.de erklärt das Niedersächsische Kultusministerium jedoch: Eine 4-Tage-Woche wird es an dieser Grundschule nicht geben. „Die Personalsituation an der Grundschule Wiefelstede ist angespannt. Gleichwohl war die getroffene Entscheidung, für einzelne Jahrgänge einen Unterrichtstag zu streichen, weder alternativlos, noch mit dem zuständigen Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück – und auch nicht mit dem Kultusministerium – abgestimmt“, heißt es in einer Stellungnahme.

Feuerwehrlehrkräfte als Lösung: Maßnahmen sollen in Grundschule Wiefelstede sofort umgesetzt werden

Die Überprüfung der Sachlage habe ergeben, dass Spielräume bestehen, um durchgängige Schulpräsenz an allen Wochentagen für alle Schuljahrgänge zu sichern. Dies könne durch Umstellungen am Stundenplan, dem Zusammenlegen von Klassen, den zielgerichteten Einsatz pädagogischer Fachkräfte sowie die kurzfristige Einstellung einer „Feuerwehrlehrkraft“ geschehen.

Doch keine leeren Klassenräume: In Wiefelstede wird es keine 4-Tage-Woche für die Schüler geben. Das gab das Niedersächsische Kultusministerium auf Nachfrage von kreiszeitung.de bekannt. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

„Entsprechende Schritte werden vom zuständigen Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück in Abstimmung mit der Schule bereits zu sofort umgesetzt. Die ,4-Tage-Woche‘ ist damit vom Tisch“, heißt es weiter. Das Streichen ganzer Unterrichtstage sei insbesondere an Grundschulen in Bezug auf ihre Verlässlichkeit nicht vorgesehen. Dass es kurzfristig zu Ausfallsituationen kommen könne, sei davon unberührt. „Als Dauerlösung und Grundsatz sind solche Modelle aber nicht vorgesehen.“

Niedersächsisches Kultusministerium: Lehrermangel lässt sich nicht kurzfristig lösen

Der Einzelfall verdeutliche einmal mehr, dass es richtig sei, das Thema Fachkräftemangel im Bildungsbereich ganz oben auf die landespolitische Agenda gesetzt zu haben, heißt es aus dem Kultusministerium. Dabei gehe es um kurzfristige Abhilfe durch zusätzliches nichtlehrendes Personal, aber auch um eine höhere Attraktivität durch mehr Einstiegsgehalt.

„Der allgemeine deutschlandweite Lehrkräftemangel wird sich allerdings nicht kurzfristig lösen lassen, sodass ,Plan-B-Maßnahmen‘ weiterhin nötig sein werden“, so das Ministerium. In Deutschland sind nach Angaben der Kultusministerien der Länder momentan mehr als 12.000 Lehrerstellen unbesetzt.