Grünen-Fraktionschefin mahnt Landtag: „Nicht in Populismus verfallen“

Von: Bona Hyun

Vor der ersten Landtagssitzung in Niedersachsen mahnt Grünen-Fraktionschefin Anne Kura, man dürfe nicht „in Populismus verfallen.“ © Moritz Frankenberg/Sina Schuldt/dpa (montage)

Landeschef Stephan Weil ist gewählt, der Landtag in Niedersachsen hat sich konstituiert. Grünen-Fraktionschefin Anne Kura richtet Appell an die Parteien.

Hannover – Nach den Koalitionsverhandlungen und der Unterschrift unter dem Koalitionsvertrag ist vor der ersten Sitzung im Niedersächsischen Landtag. Dieser hat Stephan Weil (SPD) zum alten und neuen Ministerpräsidenten gewählt und sich konstituiert. Schon vor der ersten Sitzung hat Anna Kura, die neue Fraktionschefin der Grünen, an das Verantwortungsbewusstsein der Parteien appelliert.

„Wir haben hier alle gemeinsam als demokratische Parteien die Verantwortung, das Land durch die Krisen zu steuern und auch zukunftsfähig aufzustellen“, sagte Kura in Hannover. Debatten und Streit gehören ebenfalls dazu. Aber: „Ich würde mir sehr wünschen, dass das sachlich ist und dass wir vor allen Dingen auch die Demokratie stärken mit diesen Debatten und nicht in Populismus verfallen“, sagte Anne Kura laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Frakionsvorsitzende erst kürzlich gewählt: Anne Kure (Grüne) warnt vor Populismus

Der Landtag kam am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Landtagswahl zusammen. Die SPD ist stärkste Kraft mit 57 Sitzen, die CDU stellt 47 Abgeordnete, die Grünen 24 und die AfD 18. Mit 4,7 Prozent schwankte die FDP bei der Niedersachsen-Wahl am Abgrund zu und flog aus dem Landtag. Bei den Grünen hingegen hängt der Haussegen alles andere als schief: Kura war am Montag, 7. November 2022, ebenso wie Detlev Schulz-Hendel an die Fraktionsspitze der Grünen gewählt worden.

Nach der Niedersachsen-Wahl 2022 stand das Rot-Grün-Bündnis schnell fest. Die SPD und Grünen unterschrieben den Koalitionsvertrag rund einen Monat nach der Landtagswahl. Zuvor hatte der wiedergewählte Ministerpräsident Stephan Weil angekündigt, mit den Grünen zusammenarbeiten zu wollen.